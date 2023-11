Shopping Bonsucesso recebe o Papai Noel com grande festa gratuita

O Natal está chegando e com ele o Papai Noel! Para celebrar a chegada do bom velhinho no Shopping Bonsucesso, o empreendimento preparou uma festa imperdível para toda a família se divertir e compartilhar esse momento juntos. Na quarta-feira, 15 de novembro, a partir das 16h, as crianças poderão contar com um lindo cortejo que circulará pelos corredores, além de personagens natalinos e do Circo de Mônaco e bandinha itinerante. O desfile sairá em frente à loja Caedu e todo o evento é gratuito.



Depois do passeio, as crianças poderão conhecer o Papai Noel e tirar fotos das 17h às 22h! A partir do dia 16 novembro a 23 de dezembro, o Papai Noel estará disponível para fotos de segunda à sábado, das 14h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.



No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ele receberá as crianças das 10 às 18h. Fique atento ao horário, pois o bom velhinho precisa fazer uma pausa para alimentar as renas de segunda à sábado, das 17h às 18h, e nos domingos e feriados, das 16h às 17h.



Faça parte da festa de natal no Shopping Bonsucesso ao lado de toda a família!



O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.

Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina,