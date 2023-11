Temporada de Aventura acontece na Estância Hidromineral de Socorro

A cidade de Socorro, localizada no Circuito das Águas Paulista, está prestes a receber mais um emocionante evento da 2ª Temporada de Aventura: a corrida “Ação e Reação” – C.A.R. Organizada pela agência de esportes e recreação Ronaventura, a corrida acontecerá de 10 a 12 de novembro, proporcionando aos visitantes uma experiência única e desafiadora.



Em equipes compostas por três integrantes, mistas, os participantes enfrentarão um percurso de aproximadamente 5 km, repleto de obstáculos naturais e artificiais que testarão não apenas suas habilidades individuais, mas também o espírito de equipe.



Isso porque, durante o percurso, os membros da equipe devem permanecer juntos, superando obstáculos que exigem a participação de todos para serem transpostos. Além disso, um dos integrantes carregará um celular para capturar QR Codes marcando os pontos e horários de passagem, garantindo uma experiência tecnológica integrada ao desafio.



Para preparar os participantes para essa corrida única, haverá um workshop no dia 10 de novembro, oferecendo orientações e treinamentos sobre as técnicas que serão utilizadas na corrida. O credenciamento das equipes e a corrida acontecem no próximo final de semana: dias 11 e 12 de novembro.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link sympla.com.br/evento/corrida-de-acao-e-reacao-c-a-r/2228191, com o valor de R$80,00 por pessoa da equipe, além da doação de um alimento não perecível, que será destinado a entidades locais. Durante o evento, os participantes serão fornecidos com água e frutas para manterem-se hidratados e energizados.



Informações pelo WhatsApp (11) 9 4717-1271



Sobre a 2ª Temporada de Aventura de Socorro



A corrida “Ação e Reação” faz parte da 2ª Temporada de Aventura de Socorro, que promete elevar a adrenalina dos visitantes ao longo do mês de novembro. Além desta etapa desafiadora, a cidade sediou no último final de semana o Hard in Help, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro e vai receber o 1º Passeio 4×4 de Regularidade Off Road de 17 a 19 de novembro, oferecendo diversas opções de aventura para os entusiastas de todo o país.



Socorro é reconhecida como um dos principais destinos de aventura no Brasil, proporcionando atividades emocionantes ao ar livre, desde esportes aquáticos até trilhas e rapel. A cidade é um verdadeiro paraíso para os amantes de ecoturismo e aventura, oferecendo experiências únicas para todas as idades e níveis de habilidade.



Acesse e sabia mais sobre a 2ª Temporada de Aventura de Socorro e outros eventos emocionantes na cidade, acesse: socorro.tur.br/temporadadaaventura/

