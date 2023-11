Barra de ferro atravessa carro em movimento e motorista sobrevive

O motorista Givaldo Alves de Oliveira de 58 anos, teve uma barra de ferro atravessada em seu para-choque enquanto dirigia saindo para sair do estacionamento. Ele conta que a situação foi rápida e quando ele entendeu o que tinha acontecido, a barra de ferro já estava lá e tinha rasgado o banco do passageiro que era feito de couro.



No momento, Oliveira pediu ajuda aos agentes da Polícia Militar que estavam na região e logo em seguida, realizou um boletim de ocorrência sobre o caso. Ele ainda afirma que pretende entrar na justiça para ser ressarcido dos danos e também cobrar as providências da administração do local já que, segundo ele, falta segurança na região e o cuidado necessário com os equipamentos.



O caso aconteceu enquanto ele voltava de um evento no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade em Vicente, Taguatinga em Brasília

