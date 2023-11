Um cachorro foi flagrado viajando “em pé” na garupa de uma motocicleta em Bangkok, na Tailândia. O vídeo foi publicado na rede social X (Twitter) e viralizou nos últimos dias.



Através da filmagem é possível ver o cachorro de porte médio, branco com as patas traseiras na garupa e as patas dianteiras nos ombros do condutor.

- PUBLICIDADE -