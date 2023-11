Conheça cinco destinos paulistas que valem a viagem

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) selecionou cinco destinos que experimentaram um aumento recente no fluxo de visitantes por vocações turísticas que ainda estão florescendo, mas já chamam a atenção pela originalidade e enorme potencial.

É o caso de São Miguel Arcanjo Arcanjo, porta de entrada para a maior reserva de Mata Atlântica do país e futura sede da maior estátua católica do mundo; também de Rifaina, com uma das melhores experiências de praia de água doce do interior do estado.

O mesmo acontece com Pardinho, com cenários de natureza exuberantes e muito turismo de aventura; Itararé, com um pôr do sol e cânions de tirar o fôlego; e Laranjal Paulista, a capital paulista dos brinquedos, cujas fábricas se abriram à visitação de famílias.

São Miguel Arcanjo – maior estátua católica do mundo e a maior reserva de Mata Atlântica do Brasil

O turismo religioso transformou radicalmente a dinâmica de São Miguel Arcanjo nos últimos dois anos. O aumento do número de visitantes praticamente obrigou o município a selar parceria com seus vizinhos Itapetininga e Capão Bonito para receber os peregrinos.

A razão de tanto interesse leva o nome da cidade: o município é sede da única Basílica Santuário dedicada a São Miguel Arcanjo do Brasil, título concedido pelo Vaticano há cinco anos. Aberta à visitação, a basílica também recebe, toda as noites, pontualmente às 19 horas, um show de luzes gratuito.

Mas há ainda um segundo motivo que atrai os peregrinos: o município já iniciou um projeto ambicioso, a construção da maior estátua católica do mundo, de 69 metros. A Gruta do Arcanjo, como foi chamada, será um complexo temático com a estátua do santo, inspirada no Santuário do Monte Gargano, localizado no sul da Itália.

“As obras mal começaram e a gente já recebe caravanas e caravanas de todo o país. Estamos recebendo novos empreendimentos imobiliários e redes hoteleiras consolidadas para responder a este aumento de demanda”, disse Aelson Apolinário, secretário de Turismo e Cultura do município.

O município de apenas 33 mil visitantes deve fechar o ano com 60 mil visitantes, 50% a mais do que no ano passado.

O potencial para o ecoturismo, entretanto, é anterior à vocação religiosa de São Miguel Arcanjo. A apenas 180 Km da capital paulista, o município é a porta de entrada para o parque estadual de Carlos Botelho, a maior reserva de Mata Atlântica do Estado de São Paulo – e o bioma de maior biodiversidade do mundo.

Com diversas trilhas de nível fácil e intermediário, dá acesso ao interior da mata onde é possível avistar espécies raras e ameaçadas de extinção, como os muriquis, o maior macaco das Américas, com 1,20 metro de altura, além de cachoeiras e atividades monitoradas como boia cross.

São Miguel também dá acesso à única estrada-parque que corta uma unidade de conservação no país, com bolsões de estacionamento e mirantes, onde é possível observar pássaros e se banhar no rio Taquaral e seus afluentes.

Os turistas ainda podem experimentar passeios gratuitos de pedalinho pelo parque ecológico municipal, próximo ao centro da cidade, além de visitar vinícolas artesanais e participar de alguns “colha e pague”, como os de morango, e degustar do típico bolinho de frango, típico da cidade.

Vocação Turística: Ecoturismo e turismo religioso

Principais Atrativos: Basílica de São Miguel Arcanjo e Parque Estadual Carlos Botelho

Distância da Capital: 180 km

Rifaina – uma praia no interior de São Paulo

O que faz o pequeno município de Rifaina, de apenas quatro mil habitantes, despontar como aposta do turismo paulista é a sua imensa praia artificial de água doce, formada a partir do represamento do Rio Grande, que divide o estado de SP e Minas Gerais.

O que era apenas um lago artificial, criado como apoio para a usina Hidrelétrica de Jaguara, tem se transformado em um verdadeiro balneário: 10 marinas e mais de 1.250 embarcações para atender os visitantes, incluindo lanchas e jet-skis, além de um calçadão e quiosques e o que há de melhor da gastronomia caipira, à base de peixes, como tilápia e traíra desossada, além de bolinho de feijoada, peixe na telha com queijo parmesão e medalhão de mandioca, entre outros.

É possível banhar-se em suas águas e nadar ao lado da fauna típica como como lambaris e dourados e alugar cadeiras e guarda-sóis bem de frente pra “praia”.

Localizado na região de Ribeirão Preto (SP), Rifaina já recebe 150 mil turistas por cada ano. A observação de aves, ou birdwatcher, é outra atividade que cresce no município. Há registros de mais de 330 espécies de aves, entre elas urubu rei, alma de gato, urutau, tico tico rei e até do tuiuiú, símbolo do Pantanal.

Há alguns pontos que valem a visita, como o mirante do bálsamo, que dá vista para todo o lago da Jaguara, com trilhas para bicicletas a partir de 36 Km que cortam os municípios de Rifaina e Pedregulho.

Ao lado também está o município de Buritizal, com mais de 26 cachoeiras, com atividades de como rapel e Sacramento, com o apelo do turismo religioso pela gruta de Arenito, com 25 metros de altura, início do roteiro para a Serra da Canastra. Para chegar à Rifaina, saindo de São Paulo, é preciso acessar a SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes), a SP-330 (Rodovia Anhanguera) até a saída 318-A e a SP-334 (Rodovia Cândido Portinari).

Vocação Turística: náutica, de natureza e gastronômica

Principais Atrativos: praia de água doce, roteiros de comida caipira, trilhas, cachoeiras, riachos, observação de aves, mergulhos, passeios de lancha, turismo de aventura e ciclismo.

Distância da Capital: 475 km

Pardinho – cenário exuberante e cultura caipira

A cidade de Pardinho, com sua atmosfera acolhedora e paisagens deslumbrantes, é um paraíso no centro-oeste do estado de São Paulo. Seja para explorar as maravilhas naturais, imergir na cultura caipira, conhecer a sua rica herança cultural ou simplesmente relaxar na tranquilidade do campo, oferecendo uma experiência memorável que combina aventura e autenticidade.

Para quem deseja conhecer a cultura local, abriga também o primeiro Centro Cultural da América latina de construção sustentável e possui a Reserva Técnica do Acervo do Tião Carreiro, ícone da música de raiz, concedendo a cidade a denominação de “Capital da Música Raiz”.

Já opções de hospedagem variam desde hotéis Fazenda com uma experiência rústica, atividades relacionadas à vida rural, como passeio a cavalo e contato com animais silvestres, assim também como as pousadas de ecoturismo com pacotes que incluem passeios pela natureza, chalés, acampamentos e casas para alugar.

Pardinho é beneficiado por uma beleza exuberante, vistas panorâmicas de tirar o fôlego, e para quem é adepto ao turismo de aventura, a Tirolesa do Gigante tem 800 metros, divididos em três lances, com uma vista incrível para o “Gigante Adormecido” e uma panorâmica maravilhosa da Cuesta, cartão-postal da região, com trilhas em plena mata dentro de propriedades rurais e opções de passeio de quadriciclo e pau de arara.

A gastronomia também carrega prestígio. Pratos típicos da culinária caipira, como galinha caipira, feijão tropeiro, torresmo, são destaque nos restaurantes locais, outra opção são os queijos premiados produzidos localmente e cafés especiais. Experimentar esses sabores tradicionais é essencial ao visitante.

Para conhecer a encantadora cidade de 6.500 habitantes, segundo o IBGE, que fica cerca de 216 km, da capital paulista, basta seguir a sua melhor opção de rota feita pela Rodovia Castelo Branco, seguir no sentido interior até o km 193, acessar a Rodovia João Emílio Roder e subir a serra da Cuesta por 9 km.

Vocação Turística: Ecoturismo e turismo cultural

Principais Atrativos: Reserva Técnica do Acervo do Tião Carreiro, ícone da música de raiz, concedendo a cidade a denominação de “Capital da Música Raiz” e Tirolesa do Gigante tem 800 metros.

Distância da Capital: 300 km

Itararé – pôr do sol com vista para os cânions

O Pôr do Sol no Morro do Chato abraça turistas que chegam à Itararé. Com uma altitude de 800 metros e uma visão de 360 graus, a paisagem dá uma pequena ideia da dimensão da beleza que espera pelos viajantes. O município de Itararé está localizado a 345 km da capital paulista e faz divisa com o Estado do Paraná.

O município faz parte da Região Turística dos Cânions Paulista, que também integra as cidades de Itapeva, Itararé, Itaberá, Ribeirão Branco, Nova Campina, Taquarivaí e Bom Sucesso de Itararé – e é cercado pela Mata Atlântica, repleto de vegetação bem preservada, cachoeiras, trilhas, grutas e uma cidade charmosa.

Para chegar na região, basta sair de SP pela Rodovia Castello Branco, depois pela Rodovia José Ermírio de Moraes sentido Paraná, pela Rodovia Raposo Tavares e a Rodovia Francisco Alves Negrão, em um trajeto de aproximadamente cinco horas.

O local oferece inúmeras opções de Turismo de Aventura e Ecoturismo com práticas de esportes radicais como trekkings, mountain bike e o rapel e possui atrações imperdíveis como as cachoeiras da trilha ecológica do Rio Verde, com fácil acesso em um percurso de 2 km ou a da Capituva, com uma trilha de aproximadamente 300 metros, onde se forma uma grande piscina natural.

Uma outra opção para quem gosta do contato com a natureza é o Parque Ecológico da Barreira, que se destaca por sua biodiversidade e recursos naturais com fendas, cascatas e cachoeiras.

O local é cortado pelo Rio Itararé, que marca a divisa entre SP e PR, além das trilhas curtas que existem passando pelos seguintes pontos: Gruta da Santa, Cachoeira do Chuveirinho, Pontilhão e Trilha Caiçara. Para os fãs de trilha, a do Segredo possui 25 km de caminha (ida e volta).

A maior concentração de pousadas e hotéis estão próximo ao Centro da cidade. É nesta região que está a Praça Francisco Alves Negrão, a área de Lazer Miguel Jorge Fadel e a Estação Ferroviária de Itararé, que fazem parte da história da cidade.

O turista também encontra uma gastronomia diversa onde o prato típico da região é o bolinho de frango, mas Itararé também oferece gastronomia caipira, comida caseira de propriedades rurais e churrasco, ou seja, Itararé é sem dúvida um lugar para ser explorado e visitado.

Vocação Turística: Ecoturismo e Turismo de Aventura

Principais Atrativos: cachoeira da trilha ecológica do Rio Verde, cachoeira Capituva, Parque Ecológico da Barreira, Rio Itararé, Gruta da Santa, Cachoeira do Chuveirinho, Pontilhão e Trilha Caiçara, trilha do Segredo, Praça Francisco Alves Negrão, a área de Lazer Miguel Jorge Fadel e a Estação Ferroviária de Itararé

Distância da Capital: 345 km

Laranjal Paulista – fábricas de brinquedos e Festa do Divino às margens do rio Tietê

Ludicidade e religiosidade traduzem Laranjal Paulista, cidade de 30 mil habitantes que fica a pouco mais de 160 km da cidade de São Paulo e é a capital estadual do brinquedo.

Sede de 31 fábricas de brinquedos que empregam 5 mil trabalhadores, Laranjal fez de sua força econômica um atrativo para o turismo. As fábricas dão acesso ao processo de montagem de bonecas e carrinhos, atraindo muitas famílias com crianças. Há visitas monitoradas nas fábricas Milk Brinquedos, Orange Toys, Samba Toys e Usual Brinquedos. Todas gratuitas.

O encontro dos rios é outro passeio que pode ser feito em Laranjal Paulista, reconhecido como um Município de Interesse Turístico (MIT) desde 2018.

É em Laranjal que o Rio Sorocaba deságua no Tietê. E este encontro pode ser avistado em um porto construído às margens dos leitos. Outra opção é a visita à Villa Cafeeira, uma das quatro fazendas coloniais que preservam a história e a cultura do café em São Paulo.

A visita ao passado tem preço. O passeio tem que ser agendado e o grupo pode visitar dois museus de móveis e peças antigas, tipo aparelho de televisão com tubo, ferro a carvão, localizados em um casarão colonial datado de 1802.

Outro local que pode ser visitado em Laranjal é a Pedreira Esmeralda. A atração da pedreira desativada é uma construção rochosa no formato de coração.

O turismo religioso é outra forte vocação de Laranjal Paulista. Como o padroeiro da cidade é São João Batista, os festejos atraem 100 mil pessoas durante os 15 dias no mês de junho.

A Festa do Divino Espírito Santo, no Distrito de Lara, às margens do Rio Tietê, atrai 6 mil pessoas também no mês de junho. Uma das festas mais antigas da devoção no estado.

Com relação ao turismo religioso, uma curiosidade: um prato típico que só é servido durante os festejos de São João e Festa do Divino. O tradicional arroz com frango recheado com molho de tomate com moelas de frango cozidas, azeitonas e queijo ralado. A preparação é segredo da população local. Precisa ir a Laranjal Paulista para degustar.

Vocação: Turismo religioso e industrial

Principais atrativos: fábricas de brinquedos, Fazenda Villa Cafeeira, Pedreira Esmeralda, Igreja de São João Batista, Encontro dos Rios

Distância da Capital: 167 km