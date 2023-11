Material de apoio educacional fortalece o projeto político-pedagógico das Escolas da Prefeitura

A rede municipal de educação de Guarulhos preparou e entregou um material de apoio educacional inédito para fortalecer o projeto político-pedagógico das escolas e contribuir com novas reflexões, aprendizagens e o desenvolvimento de alunos e educadores. A coleção Saberes na Rede contempla estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“É com muito orgulho que disponibilizamos esse material tão rico e 100% elaborado por profissionais da rede municipal, que vai servir de apoio aos professores porque traz uma série de atividades alinhadas ao que esses profissionais já desenvolvem em sala de aula”, comemorou Alex Viterale, secretário de Educação.

O material foi elaborado pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), resultado de diversas pesquisas e da experiência de educadores que integram a Divisão de Currículo e Análise de Materiais Pedagógicos, com base na proposta curricular da rede municipal.

“Mais do que dizer o que o material é, cabe destacar o que ele não é. Ele não é um sistema de ensino, não é uma apostila, não é para o engessamento das práticas docentes. O objetivo é complementar as propostas dos educadores favorecendo o processo educativo por meio de sugestões em concordância com os saberes e as aprendizagens do currículo municipal”, destaca Ana Paula Reis, chefe da Divisão de Currículo da pasta.

Repleta de conhecimento e de sugestões de vivências, a publicação destinada aos professores e alunos envolve histórias, parlendas, músicas, poemas e jogos, entre outros, acompanhando dois livros literários para os educandos, escolhidos para cada etapa e modalidade de ensino. Nesse processo, o professor é essencial para a realização das propostas e o desenvolvimento de cada aluno, que aprende brincando, interagindo, experimentando, pesquisando e observando.

As turmas da EPG São Domingos já têm utilizado o novo material de apoio Saberes na Rede e a coordenadora pedagógica Viviane Azevedo acompanha todo o processo. “O Saberes na Rede é de extrema aceitação pelos professores e muito importante como material de apoio. Os professores ficam mais seguros de trabalhar com ele porque contempla a proposta curricular da rede”.

Propostas pedagógicas

Esta primeira edição do material para os educandos do 1º e do 2º ano propõe um percurso que valoriza a infância, a ludicidade, a imaginação e o protagonismo do educando com o objetivo de proporcionar situações de aprendizagem que potencializem os saberes previstos na proposta curricular.

A turma do 2° ano, da professora Cláudia Guedes, tem utilizado o material durante as aulas. “As crianças estão amando as propostas, como o uso do alfabeto móvel para montar palavras, produzir frases, entre outras atividades. A cada dia trabalhamos uma proposta, ajustando com as demais atividades relacionadas à rotina escolar”, conta a professora sobre a fase de alfabetização e letramento dos alunos em reconhecer, nomear e escrever as palavras.

A Secretaria de Educação reforça a importância de materiais pedagógicos de qualidade para que os educandos tenham novas experiências de aprendizado, além do compromisso com o ensino.

“A entrega da coleção Saberes na Rede faz parte das ações de implementação da proposta curricular e também contempla a lei 7.921/2021, que institui o programa Saberes em Casa de Guarulhos, uma política municipal de atividades remotas com o objetivo de complementar as propostas educativas para auxílio ao processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Neste ano a iniciativa dialoga, ainda, com a lei 7.016/2012, que institui o Programa de Fomento ao Livro, à Leitura e à Literatura no município de Guarulhos”, reforça Solange Turgante, diretora do Doep.