Polícia prende um dos envolvidos em roubo à shopping de Guarulhos

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (07) acusado de participar do roubo de 105 celulares e de estar envolvido em um esquema de assaltos a lojas de aparelhos eletrônicos. Ele também confessou a participação em um roubo em um dos shoppings de Guarulhos.

No total, 25 dispositivos foram recuperados. A prisão do suspeito aconteceu no bairro José Bonifácio, na zona leste de São Paulo.

Após as investigações, os policiais civis identificaram um dos suspeitos envolvidos no roubo que aconteceu em 19 de janeiro, quando a dupla entrou em uma loja de aparelhos eletrônicos e roubou 105 celulares. Em seguida, a Justiça expediu dois mandados de prisão temporária.

Durante o cumprimento de mandados de busca e prisão, a equipe foi até a casa do suspeito e descobriu que ele estava morando em outro endereço. No segundo local, a equipe encontrou o homem, que foi detido, 25 aparelhos eletrônicos, incluindo 10 cabos USB, relógios, baterias, caixas de som e três celulares, além de 5 anéis e colares, que haviam sido roubados de um comércio em um shopping de Guarulhos.

Ao ser questionado, o homem confessou ter participado dos dois roubos, um no shopping de Guarulhos e o outro na loja de aparelhos eletrônicos na zona leste, onde os 105 aparelhos foram roubados. Ele ainda contou que os celulares foram vendidos. As investigações prosseguem para a captura do segundo envolvido.