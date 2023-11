GCM presta auxílio para mulher após trabalho de parto no Jardim City Las Vegas

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prestaram auxílio na madrugada desta quinta-feira (9) a uma mulher em trabalho de parto na rua Prefeito Rinaldo Poli, no Jardim City Las Vegas, após serem solicitados pelo padrasto da jovem de 18 anos na inspetoria Oeste, localizada na mesma via.

A equipe foi imediatamente à residência e encontrou a mulher no andar superior, já com a menina recém-nascida no colo. Diante do quadro, os agentes decidiram mantê-la ainda com o cordão umbilical no colo da mãe e desceram as escadas com ambas nos braços, conduzindo-as à Maternidade Jesus, José e Maria (JJM), onde receberam o atendimento médico e apresentam boa saúde.