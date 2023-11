Mulher da golpe em mais de 10 mil pessoas em mercadorias no Santos Dumont

Uma guarulhense deu um golpe de mais de 10 mil pessoas em um programa de “vendas extraordinárias” aonde grupos de pessoas compravam produtos por um preço menor do que o mercado, mas no fim não recebiam as mercadorias.

Segundo informações, a empresa funcionava no esquema de pirâmide com mais de 12 grupos divididos pelos bairros da cidade e no início das vendas todos recebiam os produtos, isso fez com que as pessoas confiassem e começassem a revender.



Umas das mulheres que foi revendedora dos produtos disse que fez os últimos pedidos no mês de julho, mas até agora os seus clientes estão sem as mercadorias. Além disso, a proprietária não atende as ligações e nem responde as mensagens.



Na noite desta quarta-feira alguns grupos se juntaram e foi até a residência da mulher que fica na região do Santos Dumont. Até o momento, o caso foi registrado como Estelionato.