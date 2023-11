Leilão da Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos tem joias, relógios, notebooks e smartphones

No dia 22 de novembro, a Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos/SP realizará mais um leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas. São 149 lotes no total, que incluem joias, pedras preciosas, relógios de pulso, bijuterias, computadores desktop, notebooks, tablets, smartphones, câmeras, componentes de informática, vídeo games, drones e equipamentos de áudio e vídeo. Há também instrumentos musicais, perfumes, bolsas, calçados, roupas, tecidos, artigos esportivos, utensílios domésticos, partes e peças de automóvel, partes e peças de aeronave, patinetes, materiais elétricos e estruturas metálicas, entre muitos outros itens. O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a Pessoas Físicas ou Jurídicas.

O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 6 de novembro até as 20h do dia 21 novembro (horário oficial de Brasília). A participação no leilão eletrônico por Pessoas Físicas ou Jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Os bens arrematados por Pessoas Físicas somente poderão ser destinados a uso ou consumo, vedada sua destinação comercial; os bens arrematados por Pessoas Jurídicas poderão ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio. Vale destacar que as mercadorias do tipo “celular/acessório” não poderão ser comercializadas, ainda que arrematadas por Pessoa Jurídica.

O edital, a relação das mercadorias e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página:

http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/817600/4/2023

Fotos dos lotes estão disponíveis no link acima.

Mais informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/leilao