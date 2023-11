Prefeitura realiza palestra sobre capacitismo e bullying para funcionários de escolas estaduais

Uma plateia de 90 pessoas, entre diretores, supervisores e professores de 82 escolas estaduais que compõem a Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, participou nesta quinta-feira (9) da palestra Práticas Inclusivas no Combate ao Capacitismo e ao Bullying, promovida pela Prefeitura de Guarulhos no auditório do Eniac, no Centro. A iniciativa faz parte do projeto Vivência – Conhecer para Acolher, desenvolvido pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.

“A promoção da empatia sobre as diferenças é essencial para combater o capacitismo e criar escolas seguras e acolhedoras para todos os alunos. Hoje tivemos a oportunidade de falar sobre o assunto com profissionais que poderão repassar o que foi aprendido em suas escolas e assim propagar ainda mais a inclusão”, destacou a subsecretária Mayara Maia.

A professora Maria Aparecida do Nascimento Barretos acredita que a mudança de olhar e de comportamento em relação às pessoas com deficiência deve englobar toda a sociedade. “Trabalhamos uma política de inclusão que deve estar em todos os cantos da cidade. É dever de todos estarem preparados para acolher, atender e ficar junto de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência”, disse a responsável pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul.

A palestra discutiu temas como terminologias corretas, frases capacitistas que não devem ser usadas por conter preconceito contra pessoas com deficiência, orientações para o acolhimento e os serviços disponibilizados pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão.

Ações

A turma participou ainda da dinâmica “Dispa-se”, na qual as pessoas foram convidadas a retirar uma peça de roupa vestida em um manequim em referência às mudanças de comportamento necessárias para combater o capacitismo.

Professora há 18 anos, Daniele Passos aprovou a atividade. “A capacitação está trazendo luz para nós. Temos essa cultura capacitista arraigada nos nossos costumes em razão da educação que tivemos e precisamos nos desfazer dela”, disse Daniele, que atua como coordenadora-geral da E.E. José Alves Cerqueira Cesar, na Vila Galvão.

Já a necessidade de atualização constante sobre os temas foi ressaltada pela professora Nádia Maria Hegeto, da E.E. Conselheiro Crispiniano, no Centro. “É muito importante nos atualizarmos sempre, pois algumas vezes usamos termos capacitistas sem saber. Hoje não se faz apenas a inserção da pessoa com deficiência na escola, mas o acolhimento e a inclusão dela”, afirmou a educadora.

O projeto Vivência – Conhecer para Acolher é realizado em instituições de ensino e em empresas. Interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 2422-7376 ou 2414-3685.