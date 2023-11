Primeiro show do RBD no Brasil termina em arrastão

Após show do grupo mexicano RBD ontem no Estádio Nilton Santos zona norte do Rio de Janeiros, os fãs da banda foram surpreendidos por arrastões na saída do show, dentro da Estação Engenho e também dentro do vagão. Segundo informações, não tinha policiamento na saída do evento e isso facilitou os roubos e furtos.



Em nota, a Polícia Militar disse que não houve o acionamento e nem relatos de roubos e, de acordo com a unidade o esquema de policiamento na região foi reavaliado para garantir a segurança do público. No entanto pelas redes sociais, os usuários mostraram revolta. “Arrastão e a polícia dizendo que não teve. É um absurdo o descaso e a falta de segurança.”, comentou uma internauta.



- PUBLICIDADE -