Guarulhos e Estado retomam tratativas sobre construção de acesso do aeroporto ao Rodoanel

O prefeito Guti recebeu na tarde desta segunda-feira (13), no Paço Municipal, o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. Na pauta do encontro esteve a retomada das tratativas para a construção de uma alça de ligação do trecho Norte do Rodoanel ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Durante a reunião foram debatidas as ações que deverão ser implementadas e que constam de um protocolo de intenções assinado em junho de 2022 entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Além da alça de ligação ao trecho Norte do Rodoanel, o protocolo estabeleceu as seguintes ações: elaboração de projeto executivo de um viaduto no prolongamento da avenida Candea, elaboração de projeto básico das vias marginais à alça de ligação do trecho Norte do Rodoanel ao aeroporto, construção de um viaduto na avenida Candea, anteriormente à implantação da alça de ligação, e a responsabilização pelas desapropriações previstas para a duplicação do viaduto da avenida Candea.

“As obras do trecho norte do Rodoanel serão retomadas em breve pelo Governo do Estado e esse encontro foi primordial para garantirmos não só o acesso ao principal aeroporto do país, mas também aos bairros que ficam ao seu redor”, comentou o prefeito Guti.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos, Luigi Lazzuri Neto, também participou da reunião.