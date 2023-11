Mãe usa parafusadeira para arrancar dente de filha e atitude viraliza nas redes sociais

Um vídeo viralizou nas redes sociais com uma mãe instruindo a filha a tirar o dente de leite com ajuda de uma parafusadeira. O método de arrancar o dente de leite das crianças com o auxílio de barbante na porta, mordidas em maçã e até mesmo prendendo ele com um fio e puxando, é considerado por grande parte dos pais uma forma simples e não tão dolorosa.



No vídeo que a mãe compartilha, assim que o dente é tirado a criança começa a chorar por conta do susto, mas logo posa pra foto com o dente em mãos.

- PUBLICIDADE -