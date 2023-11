Operação Hidrata retorna nesta segunda-feira no Terminal Pimentas

Guarulhos enfrenta uma intensa onda de calor, com temperaturas acima do esperado nesta semana. Diante disso, a Prefeitura retomou a Operação Hidrata nesta segunda-feira (13), desta vez no Terminal Pimentas. O programa tem como objetivo combater a desidratação durante os períodos mais quentes do ano com o fornecimento de água e frutas para pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) oferecerá 500 garrafinhas de água e frutas. Os animais das pessoas atendidas e os que circulam pelo local também recebem água fresca por meio do apoio do Departamento de Proteção Animal da Secretaria de Meio Ambiente.

Pontos de arrecadação

Para aqueles que desejam colaborar com o programa os pontos de doação são a própria SDAS, na avenida Guarulhos, 2.200, Vila Augusta, e o Banco de Alimentos de Guarulhos, na alameda Tutoia, 534, Gopoúva.