Prefeitura antecipa pagamento do 13º salário e injeta R$ 28 milhões na economia de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos paga nesta terça-feira (14) a primeira parcela do 13º salário a mais de 20 mil servidores públicos, o que irá injetar cerca de R$ 28 milhões na economia da cidade. Como é praxe na administração Guti, o pagamento do benefício ocorre de forma antecipada, já que a data-limite da parcela inicial prevista em lei é 30 de novembro. Os servidores também receberão o adiantamento salarial nesta data. Serão, portanto, dois depósitos distintos.

“A tradição do nosso governo é sempre a de antecipar o pagamento do 13º. Desta forma, a partir de hoje o servidor já poderá investir, gastar com a família ou curtir o final de ano”, afirmou o prefeito de Guarulhos, que lembrou ainda que diversos municípios brasileiros passam por dificuldades na hora de pagar o benefício e que, desde que assumiu, em janeiro de 2017, não houve atrasos nos pagamentos dos salários dos servidores.

Cerca de R$ 12 milhões referentes ao 13º já haviam sido pagos aos funcionários que solicitaram a antecipação do benefício, situação que a lei garante apenas para a primeira parcela, que representa a metade do valor bruto percebido pelos trabalhadores com registro em carteira no país. O pagamento a ser feito nesta terça-feira engloba também os funcionários do Ipref (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos).

A segunda parcela do 13º salário deve ser paga obrigatoriamente até 20 de dezembro. Da mesma forma, a atual administração tem adiantado esse pagamento nos últimos anos, com quitações ainda no mês de novembro. A expectativa da Prefeitura é que mais R$ 38,7 milhões sejam despejados na economia de Guarulhos com a quitação da segunda parcela do 13º.