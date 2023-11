Programa Cuidando entrega coletes para turma de 253 participantes

A Prefeitura de Guarulhos entregou na manhã desta segunda-feira (13), no Cras Jardim Presidente Dutra, coletes nas cores azul e laranja para 253 pessoas atendidas pelo programa Cuidando, projeto desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em parceria com a Pasta de Administrações Regionais.

A iniciativa é voltada para pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade social e inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programa Sociais), que são contratadas para atuarem na implementação de serviços de zeladoria na cidade, como varrição, pintura de guias, poda de canteiros e jardins e roçagem.

Os atendidos passam por capacitação e atuam junto às regionais administrativas da Prefeitura de Guarulhos, com jornada de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, no regime da CLT. O contrato é de seis meses, prorrogáveis por igual período, com direito a férias, 13º e outras vantagens.

O prefeito Guti participou da cerimônia de entrega dos coletes. Ele destacou a importância do Cuidando à cidade, sobretudo pela capacidade em transformar a vida dos atendidos. “O mais legal do programa não é o fato de termos uma cidade mais limpa e bonita, mas sim a transformação na vida que ele tem proporcionado aos atendidos, muitos deles que estavam à procura de um emprego e que encontraram no Cuidando uma grande oportunidade. Eles conseguiram um espaço nas empresas terceirizadas que atuam na zeladoria da cidade por conta do trabalho desenvolvido no projeto”, disse.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, lembrou da ligação que ele recebeu de Guti, durante a madrugada, para falar sobre o programa. “O prefeito costuma ter boas ideias na madrugada e com o Cuidando não foi diferente. Nasceu em uma conversa que tivemos por telefone e há cerca de um ano conseguimos tirar do papel este projeto idealizado por ele e que tem como um dos bons resultados a contratação de pessoas em vulnerabilidade social”, falou.

Já o secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersósimo, destacou que, muito além do caráter social, o programa tem feito a diferença no dia a dia da cidade. “Os atendidos pelo Cuidando chegaram num momento em que estávamos iniciando a contratação das empresas terceirizadas e os serviços de zeladoria foram implementados por eles no início de nossa secretaria. O trabalho de cada um foi fundamental para o município”, disse.

Transformação

A história do jovem Kléber Custódio, de 30 anos, é um bom exemplo de transformação proporcionado pelo Cuidando. Ele, que vivia em situação de rua na praça Getúlio Vargas, conquistou uma vaga no programa graças à insistência do secretário Fábio Cavalcante, que ia diariamente à praça para tentar convencê-lo a sair daquela situação.

“Fui um dos favorecidos pelo programa Cuidando, que tem transformado a minha vida. Eu estava em situação de rua e hoje tenho o meu cantinho, a minha família. Agradeço à Prefeitura de Guarulhos e ao prefeito Guti pela oportunidade”, disse Custódio.