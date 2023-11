Socorro reutiliza cerca de 500 mil garrafas pet para encantar no Luzes de Natal

Encanto, magia, emoção e sustentabilidade. Apreciar a beleza da decoração natalina, faz adultos voltarem a ser crianças e crianças a se deslumbrarem. As boas memórias são rememoradas e o coração se enche de amor e esperança. Mas, em época de mudanças climáticas, consumo exagerado de recursos, grande produção de resíduos, poluição e economia circular, é preciso contemplar também com responsabilidade.

O compromisso com o meio ambiente existe desde sempre. O Socorro Luzes de Natal, que terá início em 18 de novembro na Estância Hidromineral de Socorro – cidade localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em atividades de aventura e ecoturismo – une beleza e sustentabilidade na magia do Natal.

Em árvores, bolas, adornos tradicionais, túneis e até no papai Noel gigante com 12m, existe o uso consciente e criativo de garrafas PET na decoração. A cada flor confeccionada, cinco garrafas PET deixam de ser descartadas no meio ambiente. Para se ter ideia da contribuição do projeto, nos 12 últimos meses foram coletadas cerca de 500 mil garrafas PET. Mas, o número é ainda mais significativo: 7,5 milhões de garrafas já reutilizadas ao longo dos anos.

“É um Natal que encanta e preserva. Como uma cidade turística, repleta de belezas naturais, nos atentamos em todos os aspectos que envolvam o lazer e que impacte o menos possível no meio ambiente”, diz Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR). “O projeto tem, também, atuação social, já que dá prioridade à contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade e mantém cerca de 70 delas, direta ou indiretamente”, completa. Além de movimentar a economia local.

“A intenção é tornar o melhor projeto socioambiental e econômico do município em uma iniciativa autossustentável economicamente, apontando para um modelo inovador de promoção turística e cultural”, conta Mônica Sartori, secretária de Turismo da Prefeitura de Socorro.

A cidade e o projeto ajudarão no preocupante cenário atual do descarte incorreto. As Garrafas PET estão entre os resíduos mais encontrados nos mares do planeta e representam 14% de todo o lixo descartado nos oceanos. De acordo com pesquisadores, são, no mínimo, 100 anos até a decomposição total na natureza.

Natal para todos

O acender das Luzes de Natal – que nesta 11ª edição conta mais de 100 km de cordões de luzes – será no dia 18 de novembro, sábado, às 20h30, na Praça da Matriz. Para embalar a ocasião, apresentação da Orquestra do Conservatório Municipal de Socorro. Este ano, o projeto estará ainda mais grandioso, com número recorde de locais decorados: mais de vinte.

A linda “Casa do Noel” será aberta dia 02 de dezembro e ficará à disposição para visitação gratuita, de quinta a domingo, das 18h às 22h, até a véspera do Natal.

O projeto também prevê uma programação animada para todas as idades, até dia 07 de janeiro, com shows, peças teatrais e oficinas.

“O Luzes de Natal faz brilhar os olhos dos munícipes e turistas. É a maior ação de fomento para Socorro. É a oportunidade de engajamento de todos os setores: comércio, serviços, indústrias e turismo, para que possamos realizar um evento inesquecível, pois a cidade é de todos nós”, afirma Maria Isabel Lopes, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Socorro (ACE).

Mais informações sobre hospedagens, gastronomia e lazer no site oficial do turismo de Socorro: www.socorro.tur.br