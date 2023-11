Criança fica em estado grave após madrasta obrigá-la a comer lagartixa

Uma criança de 11 anos adquiriu uma grave infecção no estomago após comer uma lagartixa morta. Ela foi internada em um hospital do Distrito Federal no sábado dia 11.



De acordo com informações da mãe da criança, entre os dias quatro e cinco deste mês, a criança ficou na casa do pai e por lá a madrasta e a atual sogra do seu ex-marido, mataram a lagartixa e mandaram o menino comer.



A situação desencadeou vômitos incessantes e com a piora significativa, o garoto foi internado em estado grave com infecção intestinal. Ele está sendo acompanhado e passando por exames e procedimentos que impeça a piora no quadro. Um boletim de ocorrência foi registrado após a confirmação da história pelo genitor da criança através de mensagens no WhatsApp, onde comenta que não estava em casa e deixou o filho sob cuidado das duas mulheres.

