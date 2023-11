Fonte interativa do Bosque Maia é opção de refresco no calorão

Vai passear no Bosque Maia nestes dias de calor intenso? Então prepare a roupa de banho para poder se refrescar na fonte de água interativa disponível a todos os frequentadores do parque aos sábados e domingos e também de terça a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Projetada de acordo com princípios de sustentabilidade, a fonte utiliza água tratada diariamente com cloro e corretor de PH (acidez da água) para possibilitar seu reaproveitamento. Já a iluminação noturna é feita com diodos emissores de luz (LED), componente que consome menos energia elétrica do que as lâmpadas convencionais.

O Bosque Maia fica na avenida Paulo Faccini, s/nº.