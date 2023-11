Menino confunde dentadura do tio com Fini e viraliza nas redes sociais

Um garotinho viralizou nas redes sociais após ter seu vídeo publicado pela madrinha na rede do TikTkok, onde mostra ele com uma dentadura do seu tio dentro da boca achando que é fini. No vídeo, a madrinha pede que a criança tire o objeto, mas é respondida com um grande sorrido do menino dizendo “É fini”.



A mulher tenta alertar dizendo ser a dentadura do tio, mas é ignorada. Nos comentários, os internautas se divertiram com a situação.

- PUBLICIDADE -