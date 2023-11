Polícia Federal e GRU Airport realizam exercícios simulados de ameaça de bomba e de apoderamento ilícito de aeronave

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, e a concessionária GRU Airport, realizaram de forma simultânea hoje os exercícios Esab (Exercício Simulado de Ameaça de Bomba) e o Esaia (Exercício Simulado de Apoderamento Ilícito de Aeronave), testes obrigatórios anuais previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em aeroportos com grande movimentação de passageiros.

Os exercícios tiveram início às 9h, a partir da Sala de Crise e Auditório B, sendo abertos com uma breve orientação realizada pela PF, e se estendeu ao pátio de manobras. Participaram do evento as autoridades de segurança e emergência da Polícia Federal, Anac, Operador de Aeródromo, Operador Aéreo, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Rodoviária Federal, Polícia militar, Polícia Civil, Gate-PM, GPI, Bombeiros e Empresa de Transporte de Valores.

No decorrer dos exercícios houve uma intensa movimentação de viaturas de emergência e segurança pública, sendo todas as ações monitoradas pelos órgãos envolvidos cujo objetivo foi testar, da forma mais real possível, os sistemas e os procedimentos no aeroporto. O princípio básico das ações visa garantir a segurança dos passageiros, tripulação, além de demais pessoas envolvidas na operação do lado de fora da aeronave e áreas comuns do perímetro aeroportuário. Desta forma, além do cumprimento das obrigações legais, o simulado permite avaliar quais os sistemas e os procedimentos que podem melhorar a prontidão operacional no Aeroporto Internacional de São Paulo.