Criança de 2 anos morre após ficar 6 horas esquecida em van escolar em SP

Uma criança de dois anos morreu após ser esquecida durante seis horas no interior de uma van escolar, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. O motorista deixou o veículo de manhã, em um estacionamento, sem perceber que a criança estava no interior. À tarde, quando retornou para pegar a van, encontrou o bebê desfalecido, devido ao forte calor e falta de circulação de ar.



O motorista levou a criança para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, conhecido como “Pronto-Socorro Vermelhinho”, mas ela já chegou sem vida. O chefe da segurança do hospital acionou a Polícia Militar. Aos policiais, o motorista disse que estava levando a criança para a escola, mas esqueceu de desembarcar a vítima, deixando-a trancada na van.



O condutor foi levado para uma unidade da Polícia Civil para o registro da ocorrência. As circunstâncias da morte serão investigadas.



A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que os policiais militares foram acionados por volta das 16 horas desta terça para atender a ocorrência em que uma criança foi esquecida dentro de uma van de transporte escolar. Conforme a nota, o próprio motorista encaminhou a vítima para o hospital.



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para o registro do boletim e a adoção das medidas cabíveis. Até às 18h40, o registro policial estava em andamento. O nome do motorista não foi divulgado. Também não havia informações sobre os familiares da criança.

