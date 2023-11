Mutirão de doação de sangue integra comemoração dos 26 anos da GCM de Guarulhos

Nesta terça-feira (14) um mutirão de doação de sangue celebrou o aniversário de 26 anos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, completados no domingo (12). Com a assistência da Fundação Pró-Sangue, 80 integrantes da corporação guarulhense, de Arujá e de Francisco Morato, entre estudantes e agentes, reuniram-se na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag) para a coleta de até 450 ml de sangue cada.

Uma bolsa coletada pode salvar até quatro vidas, ou seja, o mutirão poderá alcançar 320 pessoas que precisam da transfusão de sangue, que se trata de um fluido insubstituível e necessário para a sobrevivência – a única maneira de atender pacientes que necessitam dele é por meio da doação.

“Em nosso dia a dia dizemos que o guarda ‘dá o sangue’ para estar presente por quem mais precisa, e hoje estamos fazendo literalmente isso. Agentes de décadas e alunos que estão há dois meses em curso participaram da ação, pois a cultura de nossa corporação ensina a voluntariedade dentro e fora do serviço, a doar a si mesmo e seu tempo para cultivar o bem”, ressaltou o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes.

Priscila Rodrigues, de 30 anos, é uma das alunas que ingressou há apenas dois meses no curso de formação para exercer a função e participa alegremente das atividades propostas pela escola. “É uma honra muito grande, pois nós das guardas municipais estamos sempre à disposição da população. A doação foi muito tranquila mesmo, nós temos que ter nossos hemocentros abastecidos, então doe sangue, salve vidas”, comentou.

Equipes de Arujá e de Francisco Morato também participaram, uma vez que estudam na Efag, que é referência na formação de GCMs de diversos municípios em variados cursos.

26 anos de GCM

A GCM de Guarulhos comemora 26 anos com um sistema avançado de monitoramento da cidade, equipamentos e frotas modernas, aumento do efetivo (que conta atualmente com cerca de 820 agentes) e forte integração com as demais corporações de segurança pública atuantes na cidade e no Estado.

A programação especial para os agentes seguirá no decorrer do mês de novembro. O principal evento ocorrerá no dia 30, a partir das 9h, no Adamastor, que selará a data comemorativa com a presença do prefeito Guti e homenagens aos guardas e menções especiais a pessoas que fizeram parte da história da corporação.