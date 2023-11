Desfrute das belezas de Ilhabela hospedando-se de frente para o mar no charmoso Porto Pacuíba Hotel

Reginaldo Pupo

O verão está batendo à porta e com ele as merecidas férias de fim de ano. A nova estação será vivenciada por turistas de todo o país e exterior nos 7.637 km que formam a costa brasileira, cercada por milhares de praias para todos os gostos. Sem contar as centenas de ilhas e arquipélagos paradisíacos.

Uma dessas ilhas se destaca no litoral norte de São Paulo por possuir dezenas de praias com águas límpidas e cristalinas, cachoeiras refrescantes, gastronomia de nível internacional, ecoturismo, mergulho, muita história e riquíssima cultura. Ilhabela, localizada a 203km da capital paulista, reúne tudo isso e muito mais. Tudo cercado pela exuberante Mata Atlântica, que praticamente se “debruça” sobre o mar.

E é justamente entre o mar e a montanha onde está localizado o Porto Pacuíba, um charmoso empreendimento hoteleiro com uma arquitetura peculiar que faz lembrar a magia dos vilarejos italianos e franceses, com predinhos multicoloridos que abrigam algumas das confortáveis, espaçosas e luxuosas acomodações.

Uma parte dos 30 apartamentos tem vista para o mar da pequena, mas paradisíaca Praia do Viana, ao norte do arquipélago. Além deste bucólico visual incrível, os sortudos hóspedes também contam com varanda com rede de descanso e o visual da piscina aquecida de 180m2 de espelho d´água de borda infinita, cujo azul celeste provocado pelos azulejos coincide com o azul turquesa do mar.

Além de se refrescar, relaxar e contemplar a natureza, os hóspedes também podem pedir drinques caprichados no bar molhado da piscina, que possui um cardápio exclusivo com entradas, porções, saladas, pratos kids, lanches e doces. No quiosque é possível degustar as bebidas sentados com a água na altura da cintura.

Sofisticação e bom gosto

Os apartamentos, que podem receber confortavelmente desde casais até três ou quatro hóspedes, são divididos em seis categorias que homenageiam algumas das mais belas praias e ilhas de Ilhabela: Viana, Búzios (ilha), Siriúba, Vila, Pacuíba e Vitória (ilha), entre as habitações mais simples e sofisticadas que, respectivamente, são equipadas com camas queen e king size e lençóis de 180 fios.

Nada mal aproveitar o conforto das camas e a maciez dos travesseiros para relaxar após um dia intenso de passeios pelo arquipélago sob o ar climatizado, que torna o ambiente fresco e agradável.

No apartamento Pacuíba, por exemplo, exclusiva para casais, os hóspedes podem desfrutar da mega hidromassagem dupla com direito a banho de sais para que o relaxamento seja completo e revigorante. A habitação, que possui 35 m2,, é equipada com Smart TV 55” com canais a cabo e streaming, frigobar, cofre e ar climatizado. Toda sofisticação e bom gosto são traduzidos por meio dos amenities da francesa L´Occitane e enxovais Buddemeyer.

O ambiente da habitação tem tonalidade branca, do piso ao teto, passando pelas paredes, pelos detalhes das luminárias, suporte do espelho, batente da porta de vidro que dá acesso à varanda e os abajures (que têm acionamento touch) tornando-o clean e aconchegante.

Um passeio pela “Europa”

O Porto Pacuíba Hotel já chama a atenção logo na entrada, pois além de sua fachada lembrar pequenas vilas europeias, também nota-se a presença abundante da natureza, que está em todo lugar.

Durante caminhadas pela propriedade, é possível observar diversas espécies de árvores, como o Manacá-da-Serra, Araçá-Rosa, Jaqueira, Içara e pitangas, além de plantas e flores, que transformam o lado externo do hotel em um lugar perfeito e harmonioso para contemplação do meio ambiente. Exatamente como em algumas cidades da Europa.

O passeio pela propriedade também nos brinda com a possibilidade de avistar diversas espécies de pássaros e aves marinhas, que convivem no mesmo espaço de forma harmoniosa. Há também outra piscina, menor, e mesas e cadeiras em uma espécie de mirante para contemplação do mar.

Os caminhos que levam aos apartamentos, ao restaurante e ao estacionamento revelam um paisagismo primorosamente bem cuidado, com gramado bem acertado, árvores nativas da Mata Atlântica e plantas de diversas espécies que irão proporcionar aos amantes da natureza uma sensação real de bem-estar. O paisagismo também está presente em praticamente todo o entorno da piscina principal.

Com isso, o pequeno caminho que leva ao Portofino Restaurante, onde é servido o café da manhã, é percorrido com mais disposição para enfrentar um novo dia de aventuras e experiências únicas em Ilhabela.

O café da manhã, diga-se de passagem, é um caso à parte. Servido em uma casa colonial com vista para o mar, localizado em posição privilegiada no lindo jardim do hotel, oferece pães frescos, bolos, tortas, doces, frutas da estação, cereais, sucos e pratos quentes como a tapioca.

O café é servido na generosa varanda do Portofino, com um visual incrível do Canal de São Sebastião. Os hóspedes podem ser presenteados com a presença de algumas espécies de pássaros, que ficam ali, na espreita para aproveitar o descuido de algum hóspede que possa deixar cair algumas migalhas de pães, para deleite das aves.

O hotel possui uma sala de TV, espaço para pequenas reuniões corporativas para até 20 pessoas, salas de leitura, estrutura para o dia de noivas, academia com vista para o mar e o Raízes Spa, com dois ambientes (para casais e solteiros) e uma gama de massagens e técnicas de relaxamento e bem-estar.

Gastronomia contemporânea

O Portofino Restaurante, instalado dentro do hotel, oferece gastronomia contemporânea, com pratos produzidos com insumos de qualidade. Os hóspedes têm à disposição opções de peixes, carnes, aves, risotos e massas. O cardápio é assinado pelo Chef Lucas Figueiredo, com passagens pelos restaurantes paulistanos Girarrosto, Evvai e Lassú, que trouxe para Ilhabela sua experiência da alta gastronomia francesa e italiana.

Entre as opções de entrada estão o tradicional Arancini, a Torta Melanzane grelhada, a Polenta Toscana com Ragú de Linguiça, Bruschettas de Tomate e a irresistível Casquinha de Camarão, além de cinco opções de saladas.

O Polvo al Limone, o Misto Mare com Couscous e o Filet de Peixe sobre Risoto Cítrico são as opções de peixes e frutos do mar. Para quem aprecia uma boa carne, a grande pedida são o Entrecote com Tagliatelle Alfredo, a Galantina de Frango, o Medalhão Jabaquara, os Escalopes com Risoto e a Paleta de Cordeiro com Tagliolini.

À noite, as massas também são bem-vindas para atiçar o paladar. O cardápio oferece o Ravioli di Burrata, a Lasagne al Tartufo, o Tagliatelle Nero com Frutos do Mar, o Tagliolini ao Molho de Tomate e Búfala, o Carbonara a Nossa Moda, o Tagliatelle Leggero, o Agnolotti de Cordeiro, o Tagliatelle de Moqueca, o Tagliolini com Açafrão e Frutos do Mar e o Spaghetti ao Pesto.

Sustentabilidade

O Porto Pacuíba Hotel possui um sistema próprio de tratamento de todo o esgoto gerado pelo empreendimento, que processa cerca de 15mil litros diários. O volume, posteriormente, é tratado e depositado adequadamente em um sumidouro localizado abaixo do estacionamento.

Desde a abertura do hotel é utilizada energia solar para aquecer a água utilizada nos chuveiros e torneiras que é gerada por meio de 40 placas solares, que armazenam quatro mil litros de água em temperaturas de até 60°C.

O hotel encaminha, com recursos próprios, cerca de uma tonelada mensais de sobras de alimentos para compostagem térmica em uma empresa especializada da própria Ilhabela. A compostagem retorna em parte para o hotel em forma de fertilizante ser utilizado no jardim.

Além disso, 100% do lixo reciclável é recolhido por outra empresa especializada de Ilhabela, que trabalha majoritariamente com pessoas carentes da cidade, oferecendo apoio especial a eles.

O Porto Pacuíba Hotel ainda possui um sistema de gerenciamento de energia para evitar desperdícios e falhas no sistema, para obter a menor pegada de carbono possível.

A planta arquitetônica do hotel foi concebida com a exigência de não se retirar nenhuma árvore de seu terreno original, adaptando a construção ao meio ambiente. E não o contrário.

Boa parte das portas e janelas são recicladas de prédios em demolição, para aproveitar tudo o que já existe. O hotel utiliza lâmpadas LED desde 2012 e apenas equipamentos com selo de eficiência A da Procel. Mesmo quando a tecnologia ainda era algo incomum no mercado, o Porto Pacuíba Hotel já havia importado mais de 200 lâmpadas para uso.

PORTO PACUÍBA HOTEL

Endereço: Av. Leonardo Reale, 2392 – Ilhabela (SP)

Telefones: (12) 99175-9159 | (12) 99175-9159

E-mail: [email protected]

Informações: https://portopacuiba.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/portopacuiba/