GCM apreende 1,3 kg de drogas com o auxílio de cão farejador no Mato das Cobras

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam 1,3 kg de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (15) na rua Esperança, no bairro Mato das Cobras, com o auxílio do cão policial Ventania, um pastor-belga farejador. A equipe patrulhava preventivamente a região do Residencial Bambi quando foi informada sobre um possível armazenamento e tráfico de entorpecentes em área de mata.

Os agentes entraram na mata e, guiados pelo farejo do cachorro, conseguiram localizar as embalagens de cocaína e maconha prontas para comercialização, as quais foram apreendidas e encaminhadas ao 7º Distrito Policial, onde a autoridade requisitou a perícia técnica que ratificou a apreensão.

Foi lavrado um boletim de ocorrência de encontro e apreensão de entorpecentes. Os materiais ficarão sob a custódia da Polícia Civil para posterior incineração.