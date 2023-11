Ecoponto Guarulhos já está em construção no Jardim Leblon

A Prefeitura de Guarulhos começou a construir a 31ª unidade do Ecoponto da cidade, desta vez no bairro Jardim Leblon, em uma estrutura localizada na rua Aracy. As obras foram iniciadas neste mês e os servidores da Secretaria de Serviços Públicos trabalham na construção da edificação de apoio em alvenaria, bem como na adequação do piso externo e na drenagem do terreno. A obra deverá ser concluída até a primeira quinzena de dezembro.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, explica que o Ecoponto é um equipamento fundamental para a limpeza da cidade. “Neste ano mais de 56 mil toneladas de materiais foram entregues pelos guarulhenses nos Ecopontos. E continuamos trabalhando para oferecer alternativas de descarte de resíduos para os moradores, tanto com a Operação Cata-Treco quanto com a construção de novos Ecopontos”.

Sobre os Ecopontos

Os Ecopontos são espaços adequados para o recebimento, o armazenamento e a destinação correta de materiais, como pequenos volumes de entulho de obras e reformas, restos de podas de árvores e jardins, madeiras, móveis velhos e eletroeletrônicos, além de materiais recicláveis. As unidades não recebem lixo doméstico.

Os equipamentos contam com servidores que orientam os usuários no descarte dos materiais, que serão destinados adequadamente. Os recicláveis, por exemplo, são encaminhados a cooperativas de catadores da cidade, fortalecendo a coleta seletiva e a geração de emprego e renda para as famílias de Guarulhos. Os endereços e outras informações podem ser acessadas no site https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.