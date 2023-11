Homem recebe Pix de R$ 690 mil por engano e parcela devolução

O empresário chamado Lealdo dos Santos, morador de Santos, litoral de São Paulo foi surpreendido ao receber uma transferência através de Pix no valor de R$ 690 mil por engano. De início ele disse pensar que era golpe, mas ao entender o que houve conseguiu iniciar a devolução, que teve que ser em parcelas por conta do alto valor e problemas com o banco. Durante o processo, Santos descobriu que o dinheiro seria utilizado para a compra de um novo apartamento.



O empresário conta que demorou cerca de 24h para fazer a devolução tentando entender da onde teria vindo o dinheiro e pensou até mesmo na possibilidade de um pagamento de resgate e que mesmo com conselhos de que ele deveria ficar com a “bolada”, sabia que precisava devolver.

Ele foi até uma agência bancária e a gerente responsável conseguiu encontrar o dono do dinheiro que era um bancário também chegou no local rapidamente achando que tinha sido vítima de um golpe.



Santos explica que havia realizado um trabalho no carro dele e isso que desencadeou a confusão para que o bancário enviasse o valor a ele. O empresário teve que realizar transferências Pix de R$ 100 mil até chegar no valor completo, terminando nesta quinta-feira (16).