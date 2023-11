Investimento de R$ 1 milhão aumentará a segurança em três pontos turísticos de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos investirá R$ 1 milhão até o primeiro semestre de 2024 em um moderno sistema de monitoramento por câmeras para o Bosque Maia, o Lago dos Patos e a praça Prefeito Paschoal Thomeu, três dos pontos turísticos mais frequentados da cidade. Os recursos provêm de uma emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Olim (Progressistas), que foi recebido nesta sexta-feira (17), no Paço Municipal, pelo prefeito Guti e pelos secretários Edmilson Americano (Governo) e Márcio Pontes (Assuntos de Segurança Pública).

De acordo com o projeto, o monitoramento contará com 31 câmeras no Bosque Maia, 18 no Lagos dos Patos e 34 na praça Prefeito Paschoal Thomeu, além de 73 rádios e demais equipamentos e acessórios para o funcionamento do sistema e o treinamento necessário dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que irão operá-lo.

O projeto de modernização do monitoramento inclui ainda visualização das imagens nas inspetorias da GCM estabelecidas nos três locais citados, com replicação para o Centro de Comando e Controle da Guarda Civil Municipal.

A necessidade de investimento se dá por serem três dos pontos com maior visitação de Guarulhos. Apenas o Bosque Maia recebe cerca de 10 mil pessoas durante os finais de semana, contra duas mil pessoas no Lago dos Patos, na Vila Galvão, enquanto que a praça Prefeito Paschoal Thomeu é uma das principais entradas da cidade e futura sede de uma inspetoria da GCM.

“Esse moderno sistema de monitoramento permitirá que a GCM atue de forma mais proativa no combate a situações diversas”, comentou o prefeito Guti, que considera que as câmeras farão de Guarulhos uma cidade ainda mais segura. Por sua vez, o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Marcio Pontes, acredita que “o uso da tecnologia é cada vez mais um fator de grande relevância para a circulação pacífica de munícipes pelas grandes cidades”.