PF prende sete pessoas por tráfico de drogas além de deter uma por uso de documento falso e duas por crimes ambientais

A Polícia Federal, em ações distintas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, apreendeu entre os dias 17 e 20 deste mês, mais de 20 Kg de cocaína, um passaporte falso e, com a colaboração da Receita Federal, bexigas natatórias e asas de borboletas.

Uma mulher, nacional da República Dominicana, foi detida por policiais federais ao apresentar, na sexta-feira (17), um passaporte colombiano, obtido por meio de fraude, ideologicamente falso. A passageira pretendia embarcar em voo para o Chile.

Em outras duas ações realizadas neste mesmo dia, foram presos dois brasileiros, que embarcariam para a França, transportando droga. Com um homem, de 19 anos de idade, os policiais encontraram, na busca pessoal, 2 Kg de cocaína em pacotes costurados a uma bermuda de ciclista. Com a outra suspeita foram apreendidos preservativos, contendo cocaína diluída, dentro do sutiã e cápsulas introduzidas no corpo, somando um total superior a um quilo da droga. A mulher foi conduzida ao hospital público em razão de ter relatado que engoliu cerca de 60 cápsulas com cocaína.

No sábado (18) foram presas duas estrangeiras com droga. Com uma angolana, que tinha Portugal como destino final de sua viagem, foram apreendidos 4 Kg de cocaína ocultos em fundos falsos forjados em sua mala. Esta passageira também foi autuada por uso de documento de viagem falso. A outra presa possuía bilhetes de viagem para a Nigéria, com conexão no Catar. Ela transportava 3 Kg de cocaína, também em fundos falsos forjados na mala de viagem.

No domingo (19), uma brasileira, que pretendia embarcar para Portugal, foi flagrada com mais de um quilo de cocaína, em fundos falsos forjados em sua mala de bordo.

Servidores da Receita Federal apresentaram na delegacia da PF, no final da noite da segunda-feira (20), um casal de chineses que tentou embarcar com destino a Hong Kong, transportando asas de borboletas azuis e bexigas natatórias sem as devidas autorizações legais pelo Ibama e tampouco documentos fiscais que permitissem a exportação do material. Em desfavor dos acusados, foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base na Lei de Crimes Ambientais.

Neste mesmo dia, policiais federais prenderam uma mulher, nacional de Angola, tentando embarcar para seu país natal com mais de 4 Kg de cocaína ocultos em volumes presos às pernas, tronco, sutiã, forros de peças íntimas e introduzida no corpo e, com o auxílio de cães farejadores, prenderam também um homem, nacional da Colômbia, tentando embarcar para Singapura, com cocaína oculta dentro das ferragens de sua mala, cujo volume bruto somou quase 6 Kg.