Prefeitura de Guarulhos divulga nova UFG, mas mantém IPTU congelado

A Prefeitura divulgou, no Diário Oficial da última sexta-feira (17), o valor da Unidade Fiscal de Guarulhos (UFG) para o ano de 2024: R$ 4,3057. Ela passa a valer a partir de 1º de janeiro e representa um aumento de 3,74% em relação à UFG vigente, inferior à previsão de inflação para este ano, de 4,43%, medida pelo IBGE por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A UFG é a referência para o cálculo de multas e dos tributos municipais. Contudo, a correção não irá interferir no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que seguirá com o valor congelado aos adimplentes, conforme ocorre desde que a atual administração assumiu, no início de 2017.

Segundo o prefeito Guti, esse benefício apenas será possível devido à promoção de justiça fiscal que reduziu a inadimplência dos contribuintes nos últimos anos. “É um planejamento minucioso que nossas equipes realizam com o objetivo de não onerar ainda mais o morador e o empreendedor de Guarulhos”, comentou.

Guti também citou a diminuição da dívida da cidade, que passou de R$ 7,4 bilhões no início de 2017 para cerca de R$ 1,9 bilhão atualmente, como fator de manutenção das contas públicas em ordem e que tem como um dos benefícios a atração de mais investimentos para Guarulhos.