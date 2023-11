Avenida Paulista recebe ‘Festival de Ceviche’

O Festival de Ceviche, realizado pela Art Shine, acontece no Club Homs – Av Paulista, com cinco chefs convidados de gastronomia peruana, integrando a praça de alimentação do Mercado Místico, que acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro, sábado e domingo, com entrada gratuita.

Além do tradicional ceviche, tem opção de chauffa de carne ou frango, causas, lomo saltado, tallarin saltado de carne, arroz com mariscos, entre outros. E, para se refrescar, a chicha morada, bebida feita com milho roxo do Peru, a Inca Cola, Cusqueña. Aos que não dispensam uma boa sobremesa, poderão encontrar os deliciosos alfajores de doce de leite.

O Festival de Ceviche une a gastronomia à cultura, no qual o visitante poderá aproveitar o Mercado Místico, o maior evento do segmento esotérico, com muitas danças, palestras, vivências, workshops e outras atividades gratuitas.

O Festival de Ceviche e o Mercado Místico promovidos pela Art Shine serão nos dias 2 e 3 de Dezembro, no Club Homs – Av. Paulista, 735, a 200 metros do Metrô Brigadeiro. Mais informações nas redes sociais oficiais: @artshineeventos e @mercadomistico no Instagram e Facebook.

Serviço Festival do Ceviche e Mercado Místico

Quando: dias 2 e 3 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 20h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – Bela Vista – São Paulo (SP)

Entrada: Gratuita

Transporte público: 200 metros da estação Brigadeiro do Metrô (Linha 2 -Verde) – dezenas de linhas de ônibus disponíveis no local

Estacionamento: várias opções pagas na região

Informações: @artshineeventos @mercadomistico (Instagram e Facebook)