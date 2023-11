Cata-Treco atende Cidade Parque Alvorada e mais 10 bairros no fim de semana

A operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos atenderá 11 bairros no fim de semana. No sábado (25) os caminhões passarão por Cidade Parque Alvorada, Cidade Parque Brasília, Jardim Silvestre, Parque das Nações, Jardim Rodolfo e uma parte do Jardim Maria Dirce. Já no domingo (26) a operação percorre Jardim Albertina, Vila Dinamarca, Água Chata, Parque Piratininga e Cidade Aracília.

O objetivo é recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais dos cidadãos e que muitas vezes são descartados irregularmente em ruas, avenidas e terrenos baldios da cidade.

Os moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das suas residências até as 9h, quando as equipes iniciam a coleta, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Cata-Treco recolhe móveis velhos, colchões, eletrodomésticos, materiais de coleta seletiva e outros inservíveis dos quais a população deseja se desfazer. Entulho e lixo doméstico não são recolhidos pela operação.

No site https://guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar a agenda completa da operação Cata-Treco.

Programação

Sábado, dia 25

Cidade Parque Alvorada: Viela Arinos, rua Augusto de Lima, rua Bocaiúva, rua Brasília de Minas, rua Buenópolis, viela Buritis, rua Carbonita, rua Carmópolis, rua Coração de Jesus, rua Corinto, viela Cururupu, rua Curvelo, viela Damali, rua Datas, rua Felisburgo, rua Felício dos Santos, rua Flexeiras, rua Francisco Badaró, rua Fábia, viela Gira, rua Ibiaí, rua Icatu, rua Inimutaba, viela Joaima, rua Joaquim Felício, rua Jutaí, viela Lagamar, rua Madeira, rua Medeia, viela Neópolis, rua Nídia, viela Paracatu, rua Passira, viela Paço do Lumiar, rua Pedra Mole, rua Pindoba, viela Pirapora, rua Pombos, rua Salto da Divisa, avenida Santana do Mundau, rua Serra Azul de Minas, rua São José da Laje, viela Tala, viela Viseu, viela Vitória de Mearim, viela Ádamo.

Cidade Parque Brasília: Rua Belgrado, rua Berilo, rua Botumirim, rua Branquinha, viela Cabrobó, viela Calumbi, rua Capela, rua Capelinha, rua Cristalina, rua Deise, viela Dez de Dezembro, viela Espinosa, viela Flores, rua Ibateguara, rua Iguaraci, viela Ingazeira, viela Itapetim, rua Jader, rua Janaúba, rua Jequitaí, rua Juramento, rua Mirabela, rua Monjolos, rua Montes Claros, rua Morro da Garça, viela Oroco, rua Paulo Jacinto, viela Porteirinha, rua Safira, rua Salinas, rua Sérgio Luiz, viela Toze, rua Varzelândia, viela Zubelita, viela Juta.

Jardim Silvestre: Rua José Diogo, rua Macale, rua Murutu, rua Nove, rua Oito, rua Seis, rua Sete, praça Taijiro, rua Tambaqui, avenida Um, rua Doze.

Parque das Nações: Viela Ala, rua Barão de Grajaú, rua Café, rua Campo Maior, rua Cumbe, rua Eduardo Froner, praça Gertrudes César Tosoni Decarlis, viela Godim, rua Gonçalo Alves, rua Hungria, viela Ibimirim, rua Ilha Bela, rua Imperial, viela Ipuã, rua Itália, rua Japão, rua Júlio Morilla, rua Lago Verde, viela Maxaranguape, rua Monte Branco, rua Monte Castelo, rua Paraibano, rua Primeira Cruz, viela Riachão, rua Santa Maria do Salto, rua Santo Antônio do Rio Abaixo, viela Sertânia, viela Solidão, rua São José do Paraíso, rua Síria, viela Tacaratu, rua Tasso Fragoso, viela Tuntum, rua Áustria.

Jardim Rodolfo: Rua Alto Longa, rua Loreto, rua Luzilândia, rua Mirador, rua Médio São Francisco, rua Água Branca.

Jardim Maria Dirce (parte): Rua Virgem da Lapa, rua Fernando de Noronha, rua Nova Cruzeiro, rua Eng. Regina Bannoki, rua Jacinto, rua Medina, rua Pedra Azul, rua Bandeira.

Domingo, dia 26

Jardim Albertina: Viela Betânia, viela Custódia, rua Januário, rua Jordânia, rua Manga, viela Manga, rua Rio do Pardo, rua Rubim, viela Tabira, viela Tarabaí, rua Professor João Cavaleiro Salém, rua Álvaro Augusto Machado.

Vila Dinamarca: Rua Aldeias Altas, rua Araucária, rua Aroazes, rua Atlas, avenida Circular, rua Colina, viela Dinamarca, viela Francinópolis, rua Hemel, rua Ibirapoã, rua Inhuma, rua Itacarambi, viela Itanhaém, rua José Freitas, avenida Medeiros Neto, viela Mendonça, rua Miguel Alves, viela Mucuri, estrada Municipal, rua Nova Viçosa, rua Oratório, rua Piraquara, rua Porto Seguro, rua Projetada de Ligação, rua Promissão, rua São Gonçalo, estrada Sétima, viela Viadutos, rua Vinte e Sete.

Água Chata: Rua Alexandre Kiss, avenida Amâncio Gaiolli, rua Fernando Luz, rua Caminho Dezesseis, rua Gumercindo Diogo de Almeida, rua Doutor Jessé Guimarães, rua José Antônio de Oliveira, rua Tatsuo Kawana, rua Toufic El Khouri Saad, rua Landri Sales, rua Quatro, Caminho Quinze, avenida River, rua Supercor, estrada Água Chata, rua Maria dos Anjos Agostinho, rua Noraldino Alves de Lima, rua Maria dos Anjos Agostinho, rua Um, rua Três, rua Dois.

Parque Piratininga:Rua Dezessete, rua Vinte e Cinco, rua Vinte e Dois, rua Vinte e Quatro, rua Vinte e Seis, rua Vinte e Três, rua Um, rua Dois, rua Três, rua Quatro, rua Cinco, rua Seis.

Cidade Aracília: Rua Amarante, rua Angical do Piauí, viela Arraial, rua Cambera, rua Cinco, rua Cristino Castro, rua Deiras, rua Flores do Piauí, rua Francisco Santos, rua Frederico Farnhy, viela Garoa, rua Guadalupe, rua Hilton Cordeiro Freitas, rua Iguí, rua Itainópolis, rua Jaicos, rua Jonas Ferreira Guimarães, avenida Ladslau Kardos, rua Landri Sales, rua Ministro Hipólito, rua Mossâmedes, avenida Narain Singh, avenida Nossa Senhora de Fátima, rua Padre Agostinho, rua Padre Marcos, rua Picos, rua Poço Fundo, rua Prata do Piauí, rua Redenção, rua Regeneração, rua Ribeiro Gonçalves, rua Rio Grande do Piauí, rua Roberto Venturole, rua Simões, rua Três, rua Urucuí.