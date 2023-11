Cyan Resort by Atlantica terá Natal e Réveillon em grande estilo

O Cyan Resort by Atlantica oferecerá uma programação exclusiva e cheia de detalhes para agradar aqueles que querem desfrutar de momentos especiais com família ou amigos nas festividades de fim de ano. A 45 minutos da capital paulista e próximo do aeroporto de Viracopos, em Campinas, o empreendimento pretende proporcionar uma experiência única, confortável e vibrante para hóspedes oriundos de todos os Estados do país.

Nesse período de festas, o resort contará com cenário repleto de magia e encanto. No Natal, a programação estará incrível, com a chegada do Papai Noel para alegrar as crianças e até coral natalino, que anunciará a chegada do bom velhinho com as mais belas canções. O Papai Noel fará a entrega de presentes aos pequenos e, para isso, os pais devem levar os presentes identificados.

Para a ceia natalina, a ideia é surpreender os hóspedes com uma explosão de sabores. Além de vinho tinto exclusivo de safra única e garrafa numerada, a noite contará com delícias da época, como aspargos frescos envoltos no presunto parma, polvo marinado com redução de rapadura e figo grelhado, abadejo ao velouté de champagne. Itens preparados na pâtisserie serão os destaques no quesito doces e sobremesas como Clafoutis de Cereja, Mini Pavlova de Morango, rabanadas, panetones e muito mais.

No Réveillon, o Cyan Resort by Atlantica contará com show da virada, queima de fogos, banda na piscina, noite caribenha, open bar de cerveja e espumante durante a festa, bem como uma ceia completa para receber o novo ano como lombo de cambucú com crosta coco ao perfume de azeite de trufas, linguini com vieiras Sautê. E o show de sobremesas com os prediletos dos hóspedes o mil folhas de pistache e o paris brest de avelã.

Tanto no Natal, quanto no Réveillon, haverá uma programação de lazer com música ao vivo na piscina, sunset com DJ, festa de espuma, festa das gerações, musical para família, Bandokê, jogos noturnos, beach tennis, hidroshow, caminhadas e atividades na piscina. A criançada poderá viver aventuras de caça, enquanto os adolescentes terão jogos noturnos e luau. Vale lembrar que as atividades atenderão o público de 03 a 06 anos, 07 a 12 anos, teens e adultos com pacote de, no mínimo quatro noites para Natal ou Réveillon.

Rafael Caron, Gerente de Vendas do resort, adianta que os preparativos já começaram. “Tudo foi pensado para encantar os hóspedes, tanto na decoração, como nas iguarias de época que serão servidas nas ceias. A cada dia estamos aprimorando nossos serviços e atendimento para fazer uma entrega diferenciada. As festas de final de ano são um termômetro e nos prepara para a temporada de férias, que promete ser um sucesso”, diz Caron.

Serviço

Telefone: (11) 4290-3977 ou 2136-5300

e-mail: [email protected]

Site: cyanresort.com.br

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva, São Paulo.