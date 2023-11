Inscrições para os cursos do Conservatório de Guarulhos se encerram no dia 30

Iniciação musical de crianças, vivência musical para pessoas com deficiência e práticas de conjuntos para músicos de diferentes instrumentos são algumas das possibilidades de aprendizagem e estudo oferecidas pelo Conservatório Municipal de Guarulhos. Até o dia 30 de novembro a Secretaria de Cultura está com inscrições abertas para os cursos livres de música destinados gratuitamente a crianças a partir dos dez anos, jovens e adultos, com ou sem conhecimentos musicais prévios. É necessário possuir o instrumento ou ter acesso para estudo diário.

A oferta tem por objetivo proporcionar formação musical de qualidade à população, com aulas teóricas e práticas de instrumentos de orquestra e populares. As inscrições devem ser feitas pela internet, no link bit.ly/CMG_2024, até as 17h do dia 30 de novembro. Para fazer a inscrição é imprescindível a leitura do edital, disponível em bit.ly/edital-CMG_2024.

Para dar igual oportunidade a todos as inscrições também podem ser feitas pessoalmente, no mesmo período, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na secretaria de alunos do Conservatório de Guarulhos, na rua Ipê, 71, Centro.

Instrumentos

No ato da inscrição o candidato deverá indicar sua opção de instrumento. Nessa ocasião serão disponibilizadas vagas em cursos regulares nos módulos iniciante, intermediário e avançado para os seguintes instrumentos: violão erudito, flauta transversal, clarineta, saxofone, trombone, trompete, tuba, eufônio, violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, piano erudito, canto clássico, teoria musical infantil, piano popular, bateria e percussão, guitarra na linguagem jazz, guitarra na linguagem rock, contrabaixo elétrico e viola caipira.

Cronograma

No dia 6 de dezembro os inscritos receberão um e-mail com o link de formulário no qual deverão informar, até 20 de dezembro, em qual período do dia preferem realizar a prova objetiva.

A lista com local, data e horário de aplicação da prova objetiva/prova auditiva será divulgada em 2 de janeiro de 2024 no prédio do Conservatório. As provas objetivas / auditivas ocorrerão em janeiro e o resultado será divulgado no dia 8 de fevereiro. As entrevistas ocorrerão a partir de 15 de fevereiro e o resultado do processo seletivo será divulgado em 29 de fevereiro na secretaria do Conservatório.