Prefeitura entrega, no Jardim Jacy, o 27º polo da Academia na Praça 60+ de Guarulhos

Nesta quinta-feira (23) um público de cem pessoas acompanhou a entrega oficial do 27º polo da Academia na Praça 60+ de Guarulhos, no Jardim Jacy, que oferece atividades físicas gratuitas para a turma da melhor idade do bairro e funciona na rua Lageado, 51. O prefeito Guti inaugurou oficialmente o polo acompanhado do subsecretário de Políticas para o Idoso, Walid Shuqair.

“Há cinco anos e meio pedi que a subsecretaria elaborasse um projeto para melhorar a qualidade de vida das pessoas e que tivesse baixo custo, pois pegamos a cidade com muita dívida. Hoje chegamos ao 27º polo da Academia na Praça 60+ e vamos atingir 40 no próximo ano, passando de mais de duas mil pessoas atendidas pelo projeto para quatro mil. A cada real investido no envelhecimento ativo e em exercício físico economizamos dois reais com gastos em saúde porque as pessoas que praticam atividade ficam menos doentes”, afirmou Guti.

Já o subsecretário lembrou o início da implantação do projeto. “Fico feliz em ver a população idosa aderindo a esse projeto que criamos em 2018 e que possibilita bem-estar e promoção da saúde. Até o fim do ano implantaremos o 28º polo Academia na Praça 60+, no Jardim Cumbica”, disse Shuqair.

O projeto da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, faz parte do Programa de Envelhecimento Ativo, cujo objetivo é promover a saúde, a qualidade de vida e a socialização das pessoas acima de 60 anos.

Conduzidas por profissionais de educação física, as aulas incluem dança, alongamento, atividades de lazer e ginástica e ocorrem às terças e quintas-feiras, das 7h às 9h.

Interessados em participar podem se inscrever no local no dia das aulas. Os endereços de todos os polos podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60.