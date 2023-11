Temporada da Truta entra em seu último fim de semana e reforça iguaria como atrativo turístico da Região de Visconde de Mauá

A 21ª Temporada da Truta da Região de Visconde de Mauá, no Sul Fluminense, que foi aberta ao público no último dia 26 de outubro, entra em seu último fim de semana trazendo receitas especiais e exclusivas envolvendo a iguaria. No total são 30 restaurantes, pousadas e hotéis participantes, que utilizam insumos da região no preparo dos pratos.

Até o próximo dia 25 de novembro moradores e turistas poderão aproveitar a última semana da temporada degustando essa iguaria típica da Mantiqueira em restaurantes e pousadas com visual incrível e cercados pela exuberante natureza do lugar.

Participam desta edição o Alameda Gastrobar. Brilho do Sol. Truta Rosa. Bühler Hotel, Casa de Pedra, Lê Zap Bistro, Gosto com Gosto, Armazém Mauá, Filho da Truta, Pousada Casa Bonita, Mauro Júnior, Fazenda Pedra Grande, Dona Chica, Yamazaki Sushi, Jardim do Visconde, Rosmarinus, Fronteira Café, Quintal de Casa Bistrô, Pousada Terras Altas, Aglio Restaurante, Café Maringá Bistrô, Cogumelo Bistrô, Zucchine, Pousada Tijupá, Pousada Fazenda do Mel, Pronobis, Babel, Pousada Mauá Brasil, Marioca, Costa Brava, Pousada e Restaurante Terra da Luz.

Além do Instagram @temporadadatruta, nesse ano o público poderá conhecer os restaurantes participantes por meio do aplicativo Best Gourmet, ferramenta focada em restaurantes e bares e que disponibiliza benefícios para os estabelecimentos participantes da Serra da Mantiqueira.

Uma iguaria nacional, saudável e deliciosa

Entre os pratos participantes da 21ª Temporada da Truta da Região de Visconde de Mauá está a Truta Casa Bonita, da Pousada Casa Bonita. A iguaria é recheada com banana passa envolta de tiras de bacon, ao molho de alho poró, purê de baroa e legumes assados. O prato (R$ 80,00) é servido mediante reserva.

Outro destaque é a Truta Ora Pro Nobis aos Brotos, do Pronobis Restaurante. Acompanhada de arroz branco e purezinho de cenoura, o prato (R$ 76,90) é produzido com folhas de ora-pro-nobis.

Já o Hotel Fazenda Pedra Grande criou o Primaterra, prato que traz a truta grelhada com redução de jabuticaba, purê de banana da terra, farofa de milho crocante, chips de banana da terra e pó de beterraba (R$ 66,00).

Turismo gastronômico

“O festival vem reforçando cada vez mais a truta como identidade culinária da Região de Visconde de Mauá e, por tabela, reposiciona e fomenta a região como destino turístico e gastronômico”, destaca a Chef Roberta Kretsch, representante da Região de Visconde de Mauá Convention & Visitors Bureau, entidade organizadora do festival e da Curadoria Gastronômica da Serra da Mantiqueira, o Armazém Mauá.

Ainda de acordo com Roberta, a 21ª Temporada da Truta também vem servindo para qualificar a mão de obra local por meio de ações voltadas aos profissionais que atuam diretamente nos estabelecimentos.

O Chef e sócio proprietário do Pronobis Restaurante, Sérgio Alves, compartilha da mesma opinião. “A Temporada da Truta veio agregar técnicas de chefs convidados e chefs locais e também enaltecer a truta como prato principal da Região de Visconde de Mauá, que acabou se tornando um grande atrativo turístico e uniu restaurantes regionais em um só propósito”, ressaltou.

Para Luiz Compagnoni, Chef da Pousada Casa Bonita, o festival, além de agregar na divulgação da região e valorizar a gastronomia local, também oferece a oportunidade de trocar experiências com chefs de outros restaurantes.

“A Região de Visconde de Mauá, com seu clima frio e elevada altitude, é o local ideal para a criação de truta, além das águas límpidas e de baixa temperatura, habitat natural do peixe”, reforça Compagnoni.

A Chef e proprietária do Hotel Fazenda Pedra Grande, Marineli de Castro Pereira, viu na 21ª Temporada da Truta a oportunidade de realizar aprendizados por meio dos workshops apresentados por chefs renomados. “Sempre tive vontade de participar da temporada da truta e esse ano fui convidada. Desde o workshop até as dicas de apresentação do prato, tudo foi um grande aprendizado. Estar entre tantos chefs de talento que nossa região dispõe me fez crescer como profissional. E com certeza participarei outros anos”.

21ª Temporada da Truta da Região de Visconde de Mauá

Data: 26 de outubro a 25 de novembro

Local: Restaurantes e Pousadas da Região de Visconde de Mauá

Informações: @temporadadatruta