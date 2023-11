Árvore de Natal no Parque Villa Lobos será inaugurada neste sábado

Com a chegada da época natalina, uma das atrações que entram no calendário da cidade de São Paulo é a Árvore de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil. Neste ano, a estrutura será levantada no Parque Villa Lobos e terá aproximadamente 50 metros de altura por 50 metros de base (incluindo a cenografia). Aberta para visitação nos meses de dezembro e janeiro, a árvore contará com, além das luzes e enfeites, um circuito imersivo que levará os visitantes para uma viagem ao Polo Norte.



A programação de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil, que também inclui a Caravana Iluminada, carrega o mote “Desperte o Papai Noel que Há em Você”, transmitindo a mensagem de que todos temos o poder de fortalecer a magia da época. “A nossa árvore de Natal é um símbolo da cidade de São Paulo. Ouvimos diversas histórias que as pessoas têm junto a ela, e isso reforça a sua importância para a época e para estarmos mais próximos do público. A atração deste ano traz para a cidade de São Paulo uma experiência que só a Coca-Cola pode oferecer”, explica Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da companhia.



A árvore de Natal terá 12 caixas de presentes cenográficas em sua base e uma decoração com 122 bolas vermelhas e prateadas, led vermelho em espiral, pontos de luz natalina na cor branca quente e a tradicional estrela no topo. O Grupo Tv1 é o responsável pelo projeto e montagem neste ano. “Mais do que admirar a grandiosidade da Árvore da Coca-Cola FEMSA Brasil, este ano, as famílias vão poder embarcar em uma viagem cheia de magia inspirada em parques temáticos. Estamos empolgados em democratizar uma experiência deste nível de tecnológica para a cidade, sem dúvida é um projeto que agrega muito valor para a companhia e muito inspirador para a TV1 e o mercado como um todo”, complementa Cássio Motta Mello, CEO do grupo TV1.



O evento de inauguração da árvore conta com a abertura da cantora Maria Rita e acontece no dia 25 de novembro, a partir das 19h, e será aberto ao público. Já as visitas ao circuito interativo serão realizadas entre 01 de dezembro e 07 de janeiro, de sexta a domingo. O agendamento para a experiência é gratuito e, a partir do dia 30 de novembro, pode ser feito individualmente ou para grupos de até quatro pessoas pelo site oficial. As reservas serão liberadas diariamente com 24h de antecedência das respectivas visitas.

Serviço

Árvore de Natal – Coca-Cola FEMSA Brasil

Endereço: Parque Villa Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP

Data de visitação: de 25/11/2023 a 07/01/2024

Agenda do circuito interativo: de 01/12/2023 a 07/01/2024, das 10h às 20h, de sexta a domingo (exceto dias 24 e 31/12, quando a visitação acontece até as 17h)

Valor: Gratuito