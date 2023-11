Câmara de Guarulhos autoriza uso de bermudas por servidores e visitantes

Devido às altas temperaturas registradas neste período de primavera e considerando a chegada do verão, o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Ticiano Americano (Cidadania), editou o Ato da Mesa nº 399, de 21 de novembro de 2023, flexibilizando o uso de bermudas e trajes mais leves no âmbito do Poder Legislativo.

O dispositivo permite aos visitantes e servidores públicos da Câmara o uso de bermudas na altura dos joelhos e camisetas de manga curta, exceto para os servidores que prestam serviços durante as sessões legislativas. A determinação é válida a partir de 27 de novembro (segunda-feira) até 31 de dezembro deste ano, sendo passível de renovação, a critério da Administração, mediante novas previsões de altas temperaturas no município.

Desde o dia 14/11, a Prefeitura de Guarulhos adotou a mesma postura como medida de conforto térmico. O decreto 40732/2023 ressalta que são necessários cuidados em relação aos efeitos da atual onda de calor, em que as temperaturas podem atingir os 40º C, com sensação térmica de até 45º C.

Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a permissão do uso de bermudas por servidores costuma ocorrer anualmente, no fim de dezembro. No entanto, as temperaturas elevadas registradas na cidade ao longo deste mês levaram os vereadores a anteciparem a autorização para 16.