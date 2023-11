Bailarinos do projeto EducaDança se apresentam para 2.500 pessoas no Adamastor

O último final de semana foi marcado por apresentações dos bailarinos do projeto EducaDança, com A Princesa e o Sapo, espetáculo baseado na obra cinematográfica da Disney. Iniciativa da Secretaria de Educação, por meio do programa Mais Futuro, a peça contou com quatro sessões, mais de 700 bailarinos e um público de cerca de 2.500 pessoas, entre sábado e domingo, no Teatro Adamastor.

O prefeito Guti, o secretário de Educação, Alex Viterale, e a subsecretária Fábia Costa acompanharam as apresentações e homenagearam as professoras do EducaDança. “Vocês transformam as vidas das nossas crianças, gratidão imensa por incentivar cada uma delas. Vocês são guerreiras e apaixonadas pelo o que fazem”, destacou o prefeito ao entregar flores para as professoras.

Já o secretário de Educação agradeceu e parabenizou todos os bailarinos pelo lindo espetáculo apresentado. “As aulas de dança ajudam a criança na coordenação motora, na disciplina e no trabalho em equipe. O resultado é sempre lindo e emocionante. É muito bom ver crianças e jovens envolvidos em um projeto tão bonito como o EducaDança”, disse Viterale.

Projeto EducaDança

O projeto foi criado em fevereiro de 2017 pela Secretaria de Educação de Guarulhos com o objetivo de oferecer gratuitamente o ensino de balé clássico e jazz dance para crianças, adolescentes e jovens da cidade, ampliando o acesso a essas modalidades a fim de complementar a educação formal, favorecendo o aprendizado e desenvolvimento integral do indivíduo. Atualmente o EducaDança conta com mais de 700 bailarinos entre cinco e 19 anos de idade.