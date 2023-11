Exposição ‘Futebol de brinquedo’ tem entrada gratuita no Museu do Futebol

A partir desta semana, o público não paga nada para visitar a exposição temporária Futebol de Brinquedo, em cartaz no Museu do Futebol.

Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

De terça a domingo, das 9h às 18h, todas as pessoas poderão acessar de graça a mostra, que propõe um mergulho afetivo na história dos brinquedos analógicos inspirados no esporte mais popular do Brasil.

O Museu do Futebol está atualmente passando por uma grande obra de renovação de sua exposição principal, que voltará com novidades no primeiro semestre de 2024. Até lá, ela fica fechada à visitação.

Mesmo assim, o passeio continua valendo: para conferir a imponência da fachada do Estádio do Pacaembu e garantir uma selfie no mais conhecido cartão-postal esportivo de São Paulo e visitar a Futebol de Brinquedo, que apresenta itens raros e inusitados que fizeram parte da infância de muita gente.

Fazem parte da mostra peças como Aquaplay, Pregobol, Super Trunfo, bonecos e bonecas, mascotes das Copas do Mundo Fifa e, é claro, muitos times de futebol de botão.

Há também figuras da Betty Boop, Smurfete, Mickey Mouse, Snoopy e Fofolete vestidos com a camisa da Seleção Brasileira, além de minicraques – incluindo a recém-lançada jogadora Debinha – e os bonecos Funko.

Além da visitação gratuita na Futebol de Brinquedo, o Museu do Futebol oferece uma programação cultural variada na área externa. São atividades organizadas pelo time do educativo e também brincadeiras como futmesa, futebol de botão e outras atividades. Para saber a programação completa, acesse aqui e também o Instagram do Museu do Futebol.

Doações ao Museu do Futebol

A entrada é gratuita para todos, mas os visitantes que desejarem podem fazer uma contribuição voluntária ao projeto de renovação do Museu do Futebol. As doações podem ser feitas diretamente na bilheteria, em qualquer valor, utilizando cartão de crédito, débito, PIX ou em dinheiro.

Visitado por mais de 4 milhões de pessoas desde que foi inaugurado, o Museu do Futebol é referência em inclusão e acessibilidade no Brasil, além de manter uma ampla política de gratuidades que garante acesso livres a boa parte do público, incluindo estudantes e professores de escolas públicas de todos os níveis, pessoas com deficiência, instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade, entre outros.

Por que o Museu está em obras?

O Museu do Futebol e sua exposição principal foram inaugurados em 2008 e, desde então, este será o primeiro grande processo de renovação. Para ficar ainda mais emocionante, tecnológica e diversa, a renovação e atualização da exposição principal vão acontecer por seis meses. As mudanças envolvem a atualização do parque tecnológico, a reformulação da expografia, com a inclusão de novas instalações e experiências, além da revisão do conteúdo.

Um dos destaques será a maior presença do futebol de mulheres, dos torcedores e de outros “futebóis” – ou seja, modalidades e práticas diversas protagonizadas por pessoas comuns em todo o Brasil. Além disso, o museu passa a reverberar temas que se tornaram prementes no mundo do futebol nas duas últimas décadas, como a diversidade, a inclusão e a questão racial.