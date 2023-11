Prefeitura leva pessoas com deficiência e acompanhantes para banho de mar em Bertioga

A Prefeitura de Guarulhos levou um grupo com 63 pessoas com deficiência física, visual e intelectual, acompanhantes e funcionários da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão para um banho de mar e atividades aquáticas na praia da Enseada, em Bertioga (SP). A iniciativa faz parte da 20ª Praia Acessível, ação de inclusão social organizada pela ONG Onda BGF que visa a promover o esporte adaptado, a liberdade e a reabilitação com o apoio e a orientação de voluntários.

Cadeiras anfíbias foram oferecidas para que as pessoas com deficiência física pudessem entrar no mar. Caiaques duplos e individuais, pranchas de surfe e canoas havaianas fizeram a festa dos participantes. Houve ainda a apresentação de banda, de palhaços e a distribuição de açaí.

“Essa atividade é de extrema importância, pois proporcionar dignidade à pessoa também significa oferecer oportunidades de lazer. Todos ficaram felizes e aproveitaram muito, mesmo com o dia sem sol. A pessoa com deficiência pode estar onde quiser”, afirmou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, que acompanhou o grupo ao litoral.

A chefe da Divisão de Gestão, Articulação e Coordenação de Projetos da subsecretaria, Miriam R. Silva, fez um balanço positivo da atividade. “Tivemos o privilégio, mesmo com o tempo nublado, de observar a alegria no rosto de cada um dos nossos assistidos. Da saída da pasta, em Guarulhos, à interação com participantes de outras cidades e o retorno, foi tudo muito bem cuidado pela organização, que contou com a simpatia de todos”, observou a servidora.

Já a aluna do Projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), Zilma Dias de Oliveira, que é deficiente visual, destacou a oportunidade de socialização. “Não é tanto a praia. É o bate-papo, a alegria de poder encontrar o outro e se alegrar”, disse Zilma.

O trabalho desenvolvido em parceria para a realização das atividades foi lembrado por Ivonete Carrilho, acompanhante de uma pessoa com deficiência assistida pela subsecretaria. “Mesmo com o tempo nublado foi tudo muito bom e agradeço a todas as pessoas que se envolveram na organização do evento para que ele pudesse acontecer. Foi muito bom conhecer a história de cada um”, revelou Ivonete.