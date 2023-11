Vegus inaugura Casa AYA, stand de vendas dedicado para o seu condomínio de alto padrão em Guarulhos

Uma janela para o AYA

A Vegus Construtora e Incorporadora, conhecida por sua excelência em empreendimentos imobiliários, anunciou no último dia 11 o lançamento da Casa AYA, um stand de vendas dedicado ao Residencial AYA, seu mais recente e luxuoso condomínio de alto padrão em Guarulhos. Localizada na rua Rui Barbosa, 270, a Casa AYA surge como o ponto de partida para aqueles que buscam uma experiência única de moradia na região.

O Espaço da experiência imobiliária singular

Ao entrar na Casa AYA, os visitantes são recebidos por uma atmosfera que reflete o requinte e a qualidade que caracterizam o Residencial AYA. A equipe de vendas, altamente capacitada, está pronta para guiar os interessados por cada detalhe desse empreendimento que redefine os padrões de luxo e conforto. Com uma abordagem personalizada, a Casa AYA proporciona uma imersão completa na visão da Vegus para o Residencial.

Vista privilegiada da obra: o mirante que encanta

Um dos diferenciais marcantes da Casa AYA é o mirante que oferece uma vista deslumbrante para a obra em andamento do Residencial AYA. Esse espaço exclusivo proporciona aos visitantes a oportunidade única de contemplar a grandiosidade e a qualidade da construção, estabelecendo uma conexão tangível com o futuro lar que o condomínio oferecerá.

Maquete e experiência virtual

Além do mirante, a Casa AYA apresenta uma maquete detalhada que destaca cada aspecto do Residencial AYA. Os visitantes podem explorar virtualmente as opções de residências, áreas de lazer e espaços comuns, proporcionando uma visão abrangente e realista do que está por vir. Essa abordagem inovadora e interativa reflete o compromisso da Vegus em oferecer transparência e garantir que cada cliente possa visualizar seu sonho residencial de maneira concreta.

Visite a Casa AYA e faça parte do futuro da moradia em Guarulhos

A Vegus Construtora e Incorporadora convida a imprensa e o público em geral a participar da inauguração da Casa AYA. Descubra o estilo de vida excepcional que o Residencial AYA oferece e explore o novo padrão de sofisticação em moradia. Agende sua visita e faça parte desse capítulo emocionante na história do mercado imobiliário em Guarulhos.