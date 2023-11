Vivência Terapêutica em Guarulhos trouxe a medalhista olímpica Fernanda Venturini e outros palestrantes de peso

Neste último sábado, foi realizado em Guarulhos (Edifício Cube Office) um grande evento para Desenvolvimento Humano focado em Saúde Mental e Emocional chamado Vivência Terapêutica, como o tema principal: faça sua vida acontecer.

Este evento contou com a presença da a ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica e mundial, a atleta Fernanda Venturini @fernandaventurini_oficial, com sua palestra “Levantando e Vencendo Desafios”; o Mestre das Passarelas e Preparador de Modelos Silvio Pompeu @silviopompeu com a palestra “O poder de ressignificar”; o reitor e diretor executivo Denis Lopes @denislopes com “Carreira, Propósito e Felicidade”; e a organizadora, CEO do Reviva e Neuropsicanalista Daniela Oliveira @daniterapeutaoficial com a palestra “A Alegria de Dizer Não”.

Foi um evento emocionante que reuniu mais de 100 pessoas que foram impactadas com o conteúdo compartilhado pelos palestrantes entre outras surpresas e atrações que o evento proporcionou.

Este evento é organizado pelo Espaço Reviva @espacointegradoreviva em Guarulhos e conta com o apoio e patrocínio de algumas empresas da nossa cidade que apoiam este movimento para cuidado da mente, corpo e alma. Os ingressos vendidos foram por um valor solidário + 1 kilo de alimento para ajudar nas obras sociais dos Amigos do Bem.

Para quem tiver interesse de participar das próximas edições, este encontro acontece semestralmente e você poderá obter mais informações com o Reviva pelo WhatsApp 11 99865-6433.