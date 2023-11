Criança fica presa dentro de máquina de lavar enquanto brincava de pique-esconde

Uma criança de onze anos ficou presa dentro de uma máquina de lavar roupas enquanto brincava de pique-esconde. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, o menino foi resgatado de dentro do eletrodoméstico. Os pais já haviam tentando tira-la de lá, mas não conseguiram devido o desespero.



A equipe que auxiliou na situação e é especializa em resgates de diversos tipos, desmontou a máquina e retirou a tampa superior por completo para salvar a criança. O caso aconteceu em Cristalina, Goiás no Entorno do Distrito Federal.

