Fã de Taylor Swift tem celular furtado após show mas recebe as fotos pelo WhatsApp

Uma fã da cantora Taylor Swift foi surpreendida após ter o celular furtado no dia seguinte do show e ser surpreendida com a devolução das fotos do evento. Lorena Severino conta que foi assaltada por um homem que estava em uma bicicleta enquanto esperava a carona da mãe na região da Paulista, Centro de São Paulo.



Após ter o celular levado, Lorena enviou mensagem para o seu próprio número pelo aparelho da sua mãe na esperança de tentar compra-lo e recuperar as fotos do show e durante a troca de mensagens, o ladrão enviou as mais de 100 fotos que Lorena havia tirado.



Além disso, pediu R$500 para a devolução do aparelho, mas após algumas horas parou de responder todas as mensagens.

