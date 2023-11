Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp tem desconto especial para esta quarta e quinta-feira

Quem for ao Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/11) vai pagar somente R$ 119,90 por pessoa (bebidas e sobremesas, à parte), ainda dentro do clima de Black Friday. O valor normal do evento, que é R$ 139,90, continua valendo para sexta, sábado e domingo.

Lembrando ainda que, na quarta-feira, além da noite das moquecas, também saem de graça a primeira caipirinha e a primeira soda italiana. Na quinta-feira, além da Caranguejada e do Pirão de Caranguejo; e da Anchova em Crosta de Sal, como pratos especiais do dia, tem ainda chope em dobro.

O cardápio do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp tem cerca de 60 itens, que mudam semanalmente. Para conferir em detalhes tudo o que vai encontrar por lá, basta dar uma olhadinha no cardápio.

CONFIRA AQUI O CARDÁPIO COMPLETO!!!

Na verdade, as pessoas já começam a comer assim que chegam ao evento. As boas-vindas aos comensais são com Casquinha de Siri, Caldinho de Peixe e Acarajé feito na hora.

Mas as grandes atrações desse evento o público encontra assim que entra no salão principal. A Paella à Marinera, gigante, feita num tacho de mais de um metro de diâmetro, e os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, são marca registrada do evento, que acontece, todos os anos, na Ceagesp desde 2013.

À vontade!

Nas mesas, além dos espetos de camarão, também chegam Camarão na Panko Recheado com Catupiry, Camarão Crocante com Tártaro e Limão e Costelinha de Tambaqui Crocante.

Na mesa quente, o público encontra, além da paella, várias receitas preparadas com peixes. Nesta semana, tem Salmão ao Molho de Manga, Saint Peter com Molho de Alcaparras, Pescada Cambucu ao Molho Provençal e Pirarucu Assado com Chimichurri e Ervas Frescas.

Especiais do Dia!

Todo dia tem um prato especial no cardápio. Na quarta-feira, o público conta com a “Noite das Moquecas” (Moqueca Baiana, Capixaba, de Camarão e de Banana da Terra).

Na quinta-feira, os pratos especiais são a Caranguejada e o Pirão de Caranguejo, além da Anchova na Crosta de Sal.

Os fãs de lagosta podem se deliciar, à vontade, na sexta-feira, com a Lagosta Sapateira Gratinada.

No sábado, o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp oferece Chiclete de Camarão, como prato especial do dia. No domingo, o prato especial é o Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano.

A mesa de saladas é outra atração do evento, com muita opção com frutos do mar. Quem for ao evento nesta semana vai encontrar Salada de Frutos do Mar, Salada de Lulas Frescas com Dill, Mexilhões com Especiarias, Salada de Camarão com Kani, entre outras tantas outras delícias.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. De quarta a sexta-feira, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar). No sábado, das 12h até 23h30 (almoço e jantar). No domingo, das 12h às 17h (somente almoço).

Pelo preço fixo de R$ 139,90 por pessoa (exceto nesta quarta e quinta, quando haverá o desconto especial), o público pode comer, quantas vezes quiser, todos os itens disponíveis no cardápio (não é cobrada taxa de serviço).

As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam o festival. De seis a dez anos, pagam metade do preço.

O acesso é feito pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento (pago à parte) para automóveis também fica no Portão 4. O estacionamento (pago à parte) para motos tem acesso pelo Portão 2 da Ceagesp, também na mesma avenida.

Clique aqui para mais informações e Reservas