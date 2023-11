GCM apreende adolescente por ato infracional análogo ao crime de furto na Vila Galvão

Agentes da Inspetoria de Parques da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam um adolescente na tarde de sexta-feira (24) por ato infracional análogo ao crime de furto de um celular na Vila Galvão. A vítima compareceu ao posto de serviço da GCM no Lago dos Patos e informou que, durante uma caminhada na praça Cícero Miranda, um adolescente em uma bicicleta furtou o seu celular.

O adolescente, portando o celular e uma faca, foi localizado por outra equipe de guardas, acionada pelo posto de serviço. A vítima o reconheceu como autor dos fatos e as partes foram apresentadas imediatamente à autoridade de plantão no 2° Distrito Policial, que solicitou a presença do responsável pelo adolescente.

Em seguida, foi lavrado um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao furto, artigo 155 do Código Penal, e por apreensão, exibição e entrega do celular à vítima. A faca e a bicicleta ficaram apreendidas e o responsável pelo adolescente deverá comparecer com o infrator à Vara da Infância e da Juventude.