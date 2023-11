Equipe de robótica do Sesi vai em busca de classificação para torneio nacional

E nessa próxima quinta-feira, 30 de novembro, a equipe de robótica da Escola SESI Hagop Guerekmezian, chamada SESI MORVAN, disputará a etapa regional do torneio de robótica First Lego League. A equipe formada por 6 competidoras vai em busca da classificação de uma vaga para a etapa nacional do torneio, que ocorrerá em Brasília, em março de 2024.



A competição – que tem como um dos principais objetivos o trabalho em equipe, o impacto na sociedade, a competição amigável e a formação de jovens conscientes que utilizam a ciência e a tecnologia – tem como desafio este ano o tema “Masterpiece” que propõe que os estudantes melhorem, criem ou facilitem a experiência e acesso à obras artísticas, produções audiovisuais ou atividades que garantam a cultura para grupos que tem sua experiência diminuída de alguma maneira.



A equipe da nossa cidade, com apoio da rede escolar, comércios locais – como a indústria de Plásticos Karina e o Supermercado Sublime – e profissionais da área, criaram um dispositivo chamado “Leiturada” que funcionará como uma lupa de aumento e foco para crianças com distúrbios de atenção e concentração afim de limitar o espaço da leitura, junto à musicoterapia. Além de inovador, o projeto é sustentável e de baixo custo para a população.

Ademais, os competidores necessitam montar, programar e fazer com que um robô autônomo realize as missões propostas em dois minutos e trinta segundos. E por fim, são avaliados também na área de “Core Values” que incentiva o profissionalismo gracioso, a competição amigável, o bom relacionamento com outras equipes e incentiva que o time realize ações de impacto na sociedade. O SESI Morvan arrecadou junto à comunidade escolar mais de mil caixas de chocolate que foram distribuídas no Lar da Irmã Celeste e na Casa de Idosos São Francisco de Assis, na Páscoa desse ano.