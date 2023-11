GCM de Guarulhos doa 125 revólveres calibre 38 para equipes de Arujá e Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos doou 125 revólveres calibre 38 para as cidades de Arujá e Suzano nesta quarta-feira (29) em uma solenidade no Paço Municipal, no Jardim Bom Clima, com a presença de autoridades das três cidades. Suzano recebeu 70 armas, enquanto que 55 foram repassadas a Arujá.

Durante a entrega dos revólveres o prefeito Guti comentou a importância de avançar de forma integrada na segurança pública. “Arujá é limite com Guarulhos e Suzano também compõe o Alto Tietê, do qual fazemos parte, portanto o cidadão transita entre as cidades e precisa que trabalhemos em conjunto. Esse é o espírito público, estamos aqui para ajudar um ao outro”, ressaltou.

Não é o primeiro projeto integrado entre as cidades. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag) de Guarulhos já formou agentes dos municípios em cursos diversos, desde a primeira formação à capacitação no atendimento a vítimas de violência doméstica.

“Graças a essa integração concluiremos em breve o curso de formação para mais 25 agentes. Podem ter certeza de que Arujá é uma parceira, uma irmã de Guarulhos”, agradeceu o prefeito de Arujá, Luis Camargo.

Os equipamentos serão utilizados pelo efetivo arujaense em treinamentos e nos patrulhamentos diários. “São armas em perfeito estado que nossa GCM utilizou por algum tempo e hoje temos novas. Torcemos sempre para que sejam usadas apenas em treinamentos, para que as cidades vivam em paz e sem violência, mas sabemos que esses agentes são dedicados e estarão preparados para situações adversas”, comentou o secretário para Assuntos de Segurança Pública de Guarulhos, Márcio Pontes.